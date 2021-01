Konfederacja Lewiatan o ustawie ws. offshore: to historyczny moment

Zdaniem Konfederacji Lewiatan podpisanie przez prezydenta ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych to historyczny moment dla polskiego offshore. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w czwartek.

Według Konfederacji Lewiatan, teraz ważne jest szybkie wydanie aktów wykonawczych, które umożliwią realizację projektów w strefie Bałtyku. Ustawa zawiera ramy regulacyjne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku. Celem przyjętych rozwiązań jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, przy jednoczesnym spełnianiu wymogów środowiskowych i rozwijaniu gospodarki w sektorach powiązanych z budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych - zaznaczył Lewiatan.

Jak przypomina dyrektorka departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan Dorota Zawadzka-Stępniak, ustawa przewiduje, że najbardziej zaawansowane projekty będą mogły ubiegać się o wsparcie w formule bezpośredniej do końca marca 2021 r.

"Harmonogram ustalony pomiędzy rządem a Komisją Europejską, pozostawia inwestorom niewiele czasu na złożenie odpowiednich dokumentów. Będą one wymagały notyfikacji KE, a do 30 czerwca 2021 roku musi je rozpatrzyć Urząd Regulacji Energetyki. Dlatego poza przyjęciem ustawy, tak ważne jest szybkie wydanie aktów wykonawczych, nad którymi trwają prace. Dopiero ich przyjęcie da zielone światło dla dwunastu projektów rozwijanych obecnie w polskiej strefie Bałtyku" - przypomniała Zawadzka-Stępniak.

W pierwszej fazie działania systemu, wsparcie przyznawane w drodze decyzji administracyjnej przez Prezesa URE może objąć farmy o mocy do 5,9 GW. Wysokość ceny, będącej podstawą do rozliczenia ujemnego salda w pierwszej fazie systemu wsparcia, określona zostanie w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw energii w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne.

W następnych latach wsparcie przyznawane będzie już w formule konkurencyjnych aukcji. Ustawa precyzuje, że pierwsza aukcja odbędzie się w 2025, a druga - jak się zakłada - w 2027. Obie w sumie mają prowadzić do budowy kolejnych 5 GW mocy.