Konfederacja Lewiatan: plusem w KPO jest rozszerzenie kręgu beneficjentów lub zakresu wsparcia

Plusem ostatecznej wersji KPO jest rozszerzenie kręgu potencjalnych beneficjentów lub zakresu wsparcia - ocenia Konfederacja Lewiatan. Wskazuje, że w dokumencie brakuje opisu systemu wyboru projektów, w tym przede wszystkim zasad tworzenia kryteriów wyboru i zasady oceny tych projektów.

Jak zaznaczyła dyrektor departamentu funduszy UE w Konfederacji Lewiatan Marzena Chmielewska, w ostatecznej wersji Krajowego Planu Odbudowy pojawiło się kilka nowych, dużych reform dotyczących przede wszystkim ram fiskalnych, stanowienia prawa, rynku pracy, ułatwień w dostępie cudzoziemców do rynku pracy czy wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy.

"To powoduje, że z ważnego, KPO staje się super ważny, bo dotyczy najważniejszych procesów strategicznych w Polsce - od ich powodzenia będzie zależeć możliwość finansowania inwestycji wpisanych do dokumentu" - oceniła.

Dodała, że widać też próbę uwzględnienia wszystkich zaleceń semestru europejskiego - stąd zapewne między innymi "rozwiązania na rzecz dłuższego pozostawania na rynku pracy" czy wyzwania związane z jakością procesu stanowienia prawa. "I to plus nowej wersji dokumentu" - oceniła.

Wskazała, że inne zmiany na plus, polegają m.in. na rozszerzeniu kręgu potencjalnych beneficjentów lub zakresu wsparcia (tak jest w przypadku wsparcia dla sektora rolnego, w którym pojawili się przedsiębiorcy i gospodarstwa rolne i wsparcia w zakresie zielonych rozwiązań oraz włączenia w obszar interwencji na rzecz miast dużych ośrodków miejskich.

"Sporą zmianą jest część pożyczkowa, ale brakuje wyjaśnienia mechanizmu finansowania konkretnych inwestycji, a to wprowadza dodatkowe zamieszanie, bo podmioty, które mają z niej korzystać nie wiedzą co wpisanie do tej części oznacza" - zaznaczyła Chmielewska.

Dodała, że w nowym projekcie mamy szerszy opis zadań i składu Komitetu Monitorującego, w którym pojawili się również partnerzy spoza administracji - w tym partnerzy społeczni, członkowie RDS.

Według ekspertki, planowane inwestycje są podobne do tych z projektu KPO z lutego br. Jak wskazała, rząd rozbudował opisy, rozszerzył informację o sposobie kalkulacji kosztów, ale pomysły na co wydać pieniądze w zasadzie się nie zmieniły. "Tu najlepszym przykładem jest praca zdalna: mamy co prawda w KPO reformę pracy zdalnej, ale inwestycje związane z jej wprowadzeniem w przedsiębiorstwach są dalej ograniczone do MŚP, mają budżet 44 mln euro, a sposób wdrażania nadmiernie przeregulowano" - wyjaśniła.

W ocenie Chmielewskiej, nowa wersja KPO jest bardzo rozbudowana, przez to bardzo hermetyczna i trudna. "Niezależnie od wymogów Komisji Europejskiej, potrzebna jest wersja light, bo KPO jest zbyt ważny, żeby go nie rozumieć" - zaznaczyła.

"To czego zdecydowanie zabrakło w dokumencie, to opis systemu wyboru projektów, w tym przede wszystkim zasad tworzenia kryteriów wyboru i zasady oceny tych projektów" - podkreśliła.

Krajowy Plan Odbudowy, będący podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy, musi przygotować każde państwo członkowskie i przesłać do Komisji Europejskiej. W dokumencie wyodrębniono część grantową i pożyczkową. Z Funduszu Odbudowy Polska będzie miała do dyspozycji około 58 mld euro.

