Konfederacja Lewiatan: Polki i Polacy nie wierzą w działanie tarcz antyinflacyjnych

Polki i Polacy nie wierzą w działanie tarcz antyinflacyjnych lub nie są w stanie ocenić realnie ich wpływu na własne budżety - ocenia Konfederacja Lewiatan w czwartkowym komentarzu do danych GUS o wskaźniku ufności konsumenckiej.

GUS poinformował w czwartek, że bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł - 29,2 i był o 1,9 pkt. proc. niższy w stosunku do poprzedniego miesiąca. W odniesieniu do stycznia 2021 r. obecna wartość BWUK jest niższa o 4,1 pkt. proc. Natomiast wyprzedzający wskaźnik ufności konsumenckiej (WWUK), syntetycznie opisujący oczekiwane w najbliższych miesiącach tendencje konsumpcji indywidualnej, spadł o 3,8 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował się na poziomie -23,5. W styczniu WWUK osiągnął wartość o 0,8 pkt. proc. niższą niż w analogicznym miesiącu 2021 roku.

Zdaniem Konfederacji Lewiatan nastroje konsumentów są coraz gorsze, mimo kolejnych tarcz antyinflacyjnych. Organizacja wskazała na spadek bieżącego wskaźnika ufności konsumenckiej.

"Niebezpiecznie zbliżamy się do poziomów z kwietnia 2020 r., kiedy to wskaźnik przekraczał wartość - 35 pkt. Wszystkie składowe wskaźnika odnotowują wartości ujemne. Oznacza to przewagę pesymistów nad optymistami. Z danych wynika, że znacznie gorzej oceniamy obecną jak i przyszłą sytuację gospodarczą kraju niż własnego gospodarstwa domowego" - stwierdza w komentarzu ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Dodaje, że innymi słowy, jesteśmy przekonani, iż ogólnie jest źle, ale w gospodarce jest jeszcze gorzej. Według Konfederacji Lewiatan z perspektywy ostatniego roku niewiele się zmieniło w naszych ocenach dotyczących sytuacji gospodarczej.

"O ile na początku ubiegłego roku przyczyn złej sytuacji mogliśmy upatrywać w niepewności dotyczącej rozwoju pandemii koronawirusa w Polsce i ciągłych obaw o kolejne ograniczenia gospodarcze, tak teraz wydaje się, że najbardziej niepokoi rozpędzona inflacja, a także doniesienia o kolejnych problemach związanych z Polskim Ładem" - uważa Mariusz Zielonka.

Podkreśla, że obawy o wzrosty cen wydają się silniej wpływać na nasze postrzeganie rzeczywistości aniżeli obietnice o wzroście wynagrodzeń i emerytur związanych z Polskim Ładem.

"Ocena przyszłej sytuacji gospodarczej kraju, ale i własnego gospodarstwa domowego wskazuje, że Polki i Polacy nie wierzą zbytnio w działanie tarcz antyinflacyjnych lub nie są w stanie ocenić realnie ich wpływu na własne budżety" - podsumowuje ekspert Konfederacji Lewiatan.

