Konfederacja Lewiatan: popyt konsumpcyjny nie zmniejsza się tak, by zatrzymać wzrost cen

Popyt konsumpcyjny nie zmniejsza się w stopniu mogącym chociażby częściowo zastopować wzrosty cen - stwierdził w piątek ekspert Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w piątek, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych we wrześniu 2022 r. wzrosły rdr o 17,2 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,6 proc.

"We wrześniu płaciliśmy średnio za towary i usługi o 17,2 proc. więcej niż przed rokiem i o 1,6 proc. więcej niż przed miesiącem. Nic nie wskazuje na to, że najbliższe miesiące przyniosą jakąś ulgę i odwrócenie trendu" - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Zwrócił uwagę, że "popyt konsumpcyjny nie zmniejsza się w stopniu mogącym chociażby częściowo zastopować wzrosty cen. A rząd swoimi działaniami jeszcze bardziej go wspiera. Widać to po sierpniowych danych o sprzedaży detalicznej, która wybiła się dzięki szerokiemu uruchomieniu wakacji kredytowych. Polacy zamiast oszczędzać ruszyli do sklepów" - stwierdził Zielonka.

Jego zdaniem "niepokojąco, choć przewidywalnie", zachowują się ceny żywności, które w skali miesiąca wzrosły aż o 1,7 proc. To drugi miesiąc z rzędu, kiedy wzrosty przekraczają 1,5 proc.

"To wynik wzmożonego popytu na podstawowe produkty. Polacy zmieniają zwyczaje zakupowe i zamiast dóbr trwałego użytku (AGD, RTV itd.) kupują częściej podstawowe produkty" - wskazał przedstawiciel Konfederacji Lewiatan.

W jego opinii "rząd jak nie rozumiał, tak nie rozumie", że kluczowa w powstrzymaniu takiej skali wzrostu cen jest pomoc przedsiębiorcom, którzy obecnie są zmuszani do przerzucania wyższych kosztów na konsumentów. "Zamiast tego dowiadują się o przygotowywanym podatku od nadzwyczajnych zysków, który miałby objąć wszystkie duże firmy" - dodał ekspert Konfederacji Lewiatan.

