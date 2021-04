Konfederacja Lewiatan postuluje zmiany w prawie własności przemysłowej

Konfederacja Lewiatan opowiedziała się we wtorek za wprowadzeniem zmian w prawie własności przemysłowej w zakresie m.in. patentów. Chodzi m.in. o uproszczenie i przyspieszenie postępowań przed Urzędem Patentowym z myślą o wsparciu przedsiębiorstw innowacyjnych.

Jak wskazała ekspertka Konfederacji Lewiatan Elżbieta Dziuba, innowacyjne rozwiązania są niezbędnym elementem działalności przedsiębiorstw pozwalającym zyskać przewagę konkurencyjną na rynku. "Mimo że w ostatnich latach resort rozwoju i Urząd Patentowy niezwykle przychylnie przyjmowały postulaty przedsiębiorstw innowacyjnych, to nadal potrzebne są duże zmiany w prawie własności przemysłowej, które będą sprzyjać wzrostowi liczby nowych rozwiązań, również technicznych" - oceniła.

Według organizacji, wśród propozycji zgłoszonych przez przedsiębiorców znalazły się m.in. te dotyczące zmian w postępowaniu zgłoszeniowym, sprzeciwowym i spornym przed Urzędem Patentowym. Ich celem jest uproszczenie, przyspieszenie postępowań i usunięcie błędów, które mogą w konsekwencji doprowadzić do nieuzyskania patentu na wynalazek. Chodzi także o wyeliminowanie sytuacji, w których uprawniony może składać kolejne wnioski o zmianę zastrzeżeń, co prowadzi do blokowania postępowania spornego.

Jak podała Konferedacja Lewiatan, "konieczna jest modyfikacja przepisów dotyczących dodatkowego prawa ochronnego (Supplementary Protection Certificate), które w obecnym kształcie jest niespójne z treścią unijnego rozporządzenia".

Organizacja dodała, że przedsiębiorcy postulują też publikację przez Urząd Patentowy, wraz ze sprawozdaniem ze stanu techniki, wstępnej oceny dotyczącej wymogu jednolitości zgłoszenia i spełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu. "Wskazują na stosowanie takich samych terminów w postępowaniu dla podmiotów krajowych i zagranicznych, a także na konieczność składania w postępowaniu spornym dowodów w języku polskim, a w przypadku dostarczenia nieprzetłumaczonych dowodów w wyznaczonym terminie - uznanie ich za niezłożone" - wyjaśniono.

