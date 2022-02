Konfederacja Lewiatan potępiła agresję Rosji i wyraziła gotowość pomocy Ukrainie

Z całą mocą potępiamy atak Rosji na niepodległą Ukrainę - oświadczyła w czwartek Konfederacja Lewiatan. Organizacja zrzeszająca polskich przedsiębiorców zadeklarowała również pomoc materialną oraz zatrudnianie Ukraińców.

"Deklarujemy aktywną rolę we włączeniu polskich przedsiębiorców w pomoc dla narodu ukraińskiego, m.in. poprzez zbiórkę pieniędzy, organizację pomocy materialnej oraz zatrudnianie w naszych firmach pracowników napływających z Ukrainy" - napisała Konfederacja Lewiatan na swojej stronie.

Organizacja wezwała do pomocy Ukraińcom na polu gospodarczym: "Wzywamy do współpracy we wsparciu Ukrainy i jej obywateli, w tym poprzez zacieśnianie więzi handlowych i inwestycyjnych".

Odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę, przedstawiciele Konfederacji Lewiatan stwierdzili, że "w obliczu takiej agresji wspólnym obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest podjęcie wszelkich niezbędnych działań, które pomogą Ukrainie przetrwać ten trudny czas. Wzywamy do współpracy politycznej, gospodarczej, finansowej, której efektem będzie wsparcie naszego wschodniego sąsiada".

"Ukraina zasługuje na pomoc i tej pomocy oczekuje" - podkreślono.

Autorzy oświadczenia ocenili, że działanie Federacji Rosyjskiej stanowi "rażące naruszenie prawa międzynarodowego, zagraża pokojowi i bezpieczeństwu w skali globalnej. Rosja ponosi pełną odpowiedzialność za ten akt agresji, utratę życia i zdrowia wielu ludzi oraz wszelkie straty materialne".

Pełną treść oświadczenia można przeczytać na stronie Konfederacji Lewiatan.

