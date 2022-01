Konfederacja Lewiatan: produkcja wzrosła, bo firmy chcą wykorzystać obowiązujące kontrakty na dostawy gazu i energii

Produkcja wzrosła w grudniu 2021 r. o 16,7 proc. rok do roku, bo firmy chcą wykorzystać obowiązujące kontrakty na dostawy gazu i energii, zawierane po korzystniejszych stawkach – komentuje piątkowe dane GUS Konfederacja Lewiatan.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że produkcja przemysłowa w grudniu 2021 r. wzrosła o 16,7 proc. w stosunku do grudnia 2020 r., a w porównaniu z listopadem 2021 r. spadła o 2,9 proc.

To było w zasadzie pewne, że przemysł nie zwolni w końcówce roku - ocenia Konfederacja Lewiatan. Organizacja zauważa, że ciągu miesiąca zanotowaliśmy jednak spadek o 2,9 proc.

"Relatywnie dobre dane makroekonomiczne, szczególnie z obszarów, które silnie oddziałują na rodzimy PKB, pozwalają sądzić, że zgodnie z naszymi prognozami, wzrost gospodarczy w całym 2021 r. przekroczył 6 proc." - poinformował ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka.

Lewiatan dodał, że według wstępnych danych w grudniu ubiegłego roku, w stosunku do grudnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej odnotowano we wszystkich działach przemysłu.

"Największy dotyczył, podobnie jak miesiąc temu, branży energetycznej. Tym razem skala wzrostu pobiła kolejny rekord +54 proc. r/r. Ponadprzeciętnie rośnie produkcja we wszystkich branżach energochłonnych" - napisano w komentarzu Lewiatana.

Konfederacja Lewiatan zwróciła też uwagę, że wzrosty zapoczątkowane miesiąc temu kontynuuje również branża motoryzacyjna, w grudniu osiągnęły poziom 12,4 proc. r/r.

"Taki wysoki wzrost produkcji przemysłowej w Polsce jest nadal odzwierciedleniem udrażniania łańcuchów dostaw. Wzrost jest też powodowany niemalejącym popytem, a także produkcją +na zaś+" - stwierdził Zielonka.

Ekspert zauważył też, że o ile miesiąc temu ponadprzeciętny wzrost zapasów utożsamialiśmy z obawami przedsiębiorców o rozwój sytuacji pandemicznej w Polsce i na świecie, o tyle początek nowego roku wskazuje na kolejną przyczynę wzmożonej produkcji.

"Przedsiębiorstwa chcą maksymalnie wykorzystać obowiązujące kontrakty terminowe na dostawy gazu i energii elektrycznej, potrzebnych do produkcji, które były zawierane po dużo korzystniejszych stawkach niż obecnie oferowane na rynku" - wyjaśnił Zielonka.

Zwrócił uwagę, że szczególnie jest to widoczne właśnie w branżach energochłonnych. "Może to oznaczać, że problemy przemysłu dopiero przed nami, a objawią się najpóźniej w połowie obecnego roku. Oliwy do ognia może dolać brak nowelizacji ustawy o rekompensatach, która powinna wejść w życie przed marcem tego roku" - podkreślił ekspert ekonomiczny Lewiatana.

