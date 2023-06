Konfederacja Lewiatan: przemysł nadal na minusie, ale mniejszym niż miesiąc wcześniej

Produkcja przemysłowa nadal na minusie, ale mniejszym niż miesiąc wcześniej. Pozytywnie na przemysł działa inflacja producencka - ocenił w środę analityk Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka, odnosząc się do danych GUS.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że produkcja przemysłowa w maju 2023 r. spadła o 3,2 proc. r/r, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 4,4 proc. Z kolei ceny produkcji przemysłowej w maju 2023 wzrosły r/r o 3,1 proc., a w ujęciu miesięcznym spadły o 1,6 proc.

Według eksperta Konfederacji Lewiatan dane GUS świadczą o tym, że przemysł pozostaje "na minusie, ale mniejszym niż jeszcze miesiąc wcześniej". "Z punktu widzenia Rady Polityki Pieniężnej to całkiem niezłe dane, z punktu widzenia całej gospodarki też nie wydaje się, żeby można było mówić o jakiejś zapaści" - ocenił Zielonka. Wskazał, że należy mieć w pamięci "rekordowe wyniki przemysłu w ostatnich dwóch latach. Znacznie powyżej wieloletniego trendu". "Obecne odczyty sprowadzają wyniki do normalności, patrząc w długim terminie a nie tylko punktowo" - napisał.

"Zmniejsza się popyt konsumpcyjny, podąża za nim produkcja. Zmniejszają się nowe zamówienia i zapasy, co już sugerowały dane indeksu PMI z początku miesiąca. Relatywnie lepszy wynik zawdzięczamy nadal pozostającej na plusie branży odzieżowej i szeroko rozumianej motoryzacyjnej. Na drugiej stronie szali mamy produkcję wyrobów z drewna i cały szereg branż energochłonnych, ale też zależnych od towarów importowanych" - zauważył Zielonka.

W ocenie ekonomisty pozytywnie na przemysł działa inflacja producencka. "Ona nadal rośnie, ale nijak nie przypomina wzrostów sprzed kilku miesięcy przekraczających 25 proc. Tym razem ceny dla producentów wzrosły zaledwie o 3,1 proc. To poważny sygnał, że możemy oczekiwać głębszych spadków inflacji niż oczekiwania rynkowe" - stwierdził.

GUS podał w środę również, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2023 r. wyniosło 7181,67 zł, co oznacza wzrost o 12,2 proc. r/r. Zatrudnienie w tym sektorze r/r wzrosło o 0,4 proc.

Zdaniem Zielonki dane dotyczące wynagrodzeń i zatrudnienia w maju świadczą o tym, że rynek pracy pozostaje stabilny. "Na rynku pracy nic ciekawego przynajmniej do połowy jesieni nie powinno się wydarzyć. Nadal będziemy obserwować mozolny wzrost zatrudnienia, spadek bezrobocia i dynamikę realnych wynagrodzeń oscylującą w granicach 0 proc." - wskazał. Zwrócił uwagę, że we wzroście zatrudnienia nadal prym wiedzie gastronomia i zakwaterowanie - 6/1 proc. r/r, co wynika ze zbliżającego się okresu urlopowego. Dodał, że na poważnym plusie znajduje się telekomunikacja i informacja, które w skali roku notują wzrost 6,4 proc.

"Dynamika nominalnych wynagrodzeń nadal pozostaje poniżej inflacji. Od wielu jednak miesięcy wskazujemy na ułomność tej statystki, jej fragmentaryczność. Za miesiąc prawdopodobnie media obiegnie opinia, że oto Polacy po kilku miesiącach nagle przestali tracić. Biorąc jednak pod uwagę zarobki samozatrudnionych, czy pracowników mikro firm, ta teza będzie prawdopodobnie nieprawdziwa" - zastrzegł ekspert Lewiatana.

Według ekonomisty dane o wynagrodzeniach i zatrudnieniu w maju to "kolejny kamyczek do potencjalnych obniżek stóp procentowych przed wyborami". "Ważniejsza w kontekście rynku pracy i kilku przyszłych miesięcy będzie dyskusja o wysokości płacy minimalnej i jej wpływie na sztuczny wzrost wynagrodzeń w gospodarce" - podsumował Mariusz Zielonka.

