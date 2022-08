Konfederacja Lewiatan: przemysł wraca do kondycji sprzed pandemii

Przemysł wraca do normalnego, przedpandemicznego trybu działania - ocenia analityk Konfederacji Lewiatan w komentarzu do danych GUS. Dodaje jednak, że perspektywa dla tego sektora na najbliższą przyszłość jest negatywna.

W piątek Główny Urząd Statystyczny poinformował, że produkcja przemysłowa w lipcu 2022 r. wzrosła o 7,6 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 6,5 proc. Zdaniem Mariusza Zielonki, analityka Konfederacji Lewiatan, przemysł wraca do "normalnego, przedpandemicznego trybu działania". "Niestety, z negatywną perspektywą na najbliższą przyszłość" - zastrzegł.

Ekspert zauważył, że chociaż produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 7,6 proc. rdr, to jest to "gorszy wynik niż spodziewał się rynek (7,8 proc.)". "W ujęciu miesięcznym, po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, odnotowujemy też niewielki wzrost - 0,5 proc., po kilku miesiącach spadków" - wskazał Zielonka. "Może to świadczyć, że nasz przemysł mimo początkowych tendencji do poważnego załamania wytworzył sobie poduszkę bezpieczeństwa" - wyjaśnił.

Analityk podkreślił, że przetwórstwo jest nadal napędzane aktywnością górnictwa, które zostało "postawione na równe nogi w związku z poważnymi brakami surowca". Przypomniał, że "roczne wzrosty w tej gałęzi gospodarki przekraczają 20 proc.".

"W szczegółowych danych widoczny jest wpływ wojny na nasz przemysł oraz wprowadzanych sankcji. W ciągu roku spada produkcja metali oraz wyrobów drewnianych, czyli głównych produktów, które są importowane z Rosji lub przez Ukrainę i Białoruś" - dodał Zielonka.

