Konfederacja Lewiatan: RPP nie widzi ograniczonego wpływu stóp na wzrost cen

Rada Polityki Pieniężnej zdaje się nie widzieć ograniczonego wpływu stóp procentowych na rosnące ceny. Jedyną branżą, w jakiej widać wpływ podwyżek stóp, są finanse, a pośrednio budownictwo - oceniła Konfederacja Lewiatan w komentarzu do środowej decyzji RPP.

Rada w środę podniosła stopy procentowe o 75 pb. Tym samym stopa referencyjna NBP wzrosła do 6 proc., stopa lombardowa do 6,5 proc., stopa depozytowa zaś do 5,5 proc. Wzrosły także stopa redyskontowa weksli - do 6,05 proc. - oraz stopa dyskontowa weksli - do 6,1 proc.

"Bez zaskoczeń - tak można by skwitować dzisiejszą decyzję Rady Polityki Pieniężnej" - napisali w komentarzu analitycy zrzeszającej pracodawców Konfederacji Lewiatan, przyznając, że ich prognoza podwyżki o 50 pb "okazała się zbyt ostrożna". Zwrócili uwagę, że ostatni raz tak wysokie stopy były w 2008 r., kiedy to inflacja średniorocznie wynosiła 4,2 proc., a gospodarka również przeżywała szok makroekonomiczny.

Według analityków Rada nie dostrzega na razie potencjalnie szybkiego spadku aktywności gospodarczej w drugim i trzecim kwartale obecnego roku. "Zdaje się również nie widzieć ograniczonego wpływu stóp na wzrost cen" - dodali.

Eksperci Konfederacji Lewiatan wskazali, że "jedyną branżą, w jakiej widać wpływ podwyżek stóp procentowych, są finanse, a pośrednio budownictwo". "O 1/4 spadła w I kwartale 2022 r. liczba udzielonych kredytów hipotecznych oraz ich wartość" - zauważyli.

"Decyzje RPP odczuwają w swoich portfelach Polacy" - zaznaczyła Konfederacja Lewiatan. "Ironicznie - tutaj z pomocą przychodzi rząd, który pod płaszczem ochrony wszystkich kredytobiorców pozwala zostawić część gotówki obywatelom w kieszeniach. Takie działania rządu mogą się skończyć dokładnie tym czym tarcze antyinflacyjne, czyli krótkowzrocznym, populistycznym rozwiązaniem politycznym" - ocenili przedstawiciele organizacji zrzeszającej pracodawców.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl