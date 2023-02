Konfederacja Lewiatan: słaby popyt będzie się utrzymywał co najmniej pół roku

Słaby popyt będzie się utrzymywał co najmniej przez sześć miesięcy - wskazał w środowym komentarzu do danych o styczniowym wskaźniku PMI ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Zwrócił uwagę, że optymizm w przemyśle widać jedynie w oczekiwaniach przedsiębiorców.

Jak przekazał w środę S&P Global, wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w styczniu wyniósł 47,5 pkt. wobec 45,6 pkt. w grudniu. Styczniowy wynik jest na najwyższym poziomie od maja ubiegłego roku.

"Nadal jesteśmy poniżej granicy 50 pkt., ale sam wskaźnik PMI rośnie" - zaznaczył Zielonka.

Jego zdaniem optymizm widać jednak jedynie w oczekiwaniach przedsiębiorców, które na najbliższe 12 miesięcy wzrosły w stosunku do grudnia. "Pozostałe składowe indeksu notowały spadki. Produkcja i nowe zamówienia malały, co jest pokłosiem wciąż słabnącego popytu. Ten słabnący popyt będzie się zapewne utrzymywał co najmniej przez kolejne pół roku" - wyjaśnił.

Według eksperta nadal będziemy obserwować zmniejszone zamówienia zza zachodniej granicy. "Popyt krajowy również słabnie, a raczej zmienia się charakterystyka zakupów Polaków w stronę podstawowych produktów" - wskazał Zielonka.

Dodał, że to wszystko może przynieść kolejne ograniczenia zakupów, a tym samym spadek zatrudnienia. Już teraz przedsiębiorcy raportowali zmniejszenie liczby pracowników, sygnalizują również ograniczenie zapasów. "Dla przypomnienia ta kategoria ma nadal silny wpływ na nasze PKB" - zaznaczył.

