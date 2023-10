Konfederacja Lewiatan: tempo wzrostu prac traci impet, ale dalej przewyższa inflację

Tempo wzrostu płac we wrześniu traci impet, ale dynamika wyraźnie przewyższa inflację, co oznacza, że jest nadzieja na ożywienie konsumpcji - ocenia Konfederacja Lewiatan. W czwartek GUS podał, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie we wrześniu wyniosło 7379,88 zł brutto.

Według danych GUS, przekłada się to na nominalny wzrost o 10,3 proc. rok do roku. Natomiast względem sierpnia 2023 r. wzrost ten wyniósł nominalnie 0,1 proc.

W ocenie Konfederacji Lewiatan, dane GUS wskazują, iż tempo wzrostu płac traci impet, co może dać choć chwilę oddechu przedsiębiorcom. W skali miesiąca wynagrodzenie wzrosło nieznacznie, i jest to m.in. efekt podwyżek w zawodach nadal cierpiących na brak rąk do pracy, np. transporcie - wyjaśniono.

Konfederacja Lewiatan podkreśla jednocześnie, że dynamika średniego wynagrodzenia już wyraźnie przewyższa inflację, co oznacza, że jest nadzieja na ożywienie jesiennej sprzedaży detalicznej, a co za tym idzie lekkiego odbicia konsumpcji. Wrześniowa inflacja roczna wyniosła 8,2 proc. Według organizacji, otwarte jednak pozostaje pytanie, jak długo inflacja będzie spadać.

GUS podał też, że zatrudnienie we wrześniu nie zmieniło się. W ocenie Konfederacji Lewiatan wskazuje to na "stabilne krążenie przy granicy stagnacji na rynku pracy". Nie zmienia się stopa bezrobocia i w zasadzie nie zmienia się zatrudnienie, sprawdzają się badania, w których firmy deklarują, że nie zwalniają pracowników, ale i ich nie zatrudniają - oceniono. Dodano, że na rynku pracy to tylko i wyłącznie obecnie efekt decyzji samych pracowników, a główną motywacją do zmiany pracy są nadal wyższe zarobki.