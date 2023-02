Konfederacja Lewiatan: w gastronomii największy wzrost oczekiwań poprawy sytuacji

Oczekiwania poprawy sytuacji najbardziej wzrosły w gastronomii i zakwaterowaniu oraz budownictwie - ocenia Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan komentując dane GUS. Oczekiwania inflacyjne w Polsce są najniższe od maja 2018 r., to dobry sygnał ws. przyszłej inflacji - dodał.

Główny Urząd Statystyczny podał w środę, że w lutym 2023 r. odnotowano poprawę zarówno obecnych, jak i przyszłych nastrojów konsumenckich w stosunku do poprzedniego miesiąca. Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji indywidualnej, wyniósł -36,0 i był o 2,1 pkt. proc. wyższy w stosunku do poprzedniego miesiąca.

"Nastroje przedsiębiorców uległy nieznacznej poprawie. Trzeba pamiętać jednak, że nadal jesteśmy z wynikami dużo poniżej średniej długookresowej i nadal przeważają pesymiści" - przekazał w komentarzu Zielonka.

Jego zdaniem największa poprawa dotyczy przyszłości. "To w gastronomii i zakwaterowaniu oraz w budownictwie odnotowujemy największy wzrost oczekiwań, że będzie lepiej. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że to właśnie w tych branżach wskaźniki koniunktury są najniższe, czyli z poziomu bardzo, bardzo źle przesunęliśmy się na poziom bardzo źle" - ocenił.

Zdaniem eksperta "być może znaczną poprawę nastrojów przyniesie kwiecień". "To właśnie wtedy powinniśmy już być po ogłoszeniu danych o inflacji za styczeń, luty i wstępnych za marzec" - zwrócił uwagę ekspert. I przypomniał, że to właśnie inflacja jest głównym powodem tak słabych nastrojów. "Jej poprawa - zmniejszenie tempa wzrostu cen - może zatem przynieść pewny oddech przedsiębiorcom" - wskazał.

Dodał, że jednocześnie wraz z poprawą nastrojów w firmach luty przyniósł poprawę sytuacji osobistej Polek i Polaków.

"Podobnie jednak jak w przypadku przedsiębiorców nie ma wielkich powodów do optymizmu. Bieżący wskaźnik koniunktury (-36,0) jest na prawie takim samym poziomie jak w najgłębszej pandemii (-36,4). Jedna rzecz może cieszyć. Oczekiwania inflacyjne Polek i Polaków są najniższe od maja 2018 r. To dobry sygnał co do wysokości przyszłej inflacji, jak i dla RPP" - ocenił ekspert Konfederacji Lewiatan.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl