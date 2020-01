Konfederacja Lewiatan: wzrost PKB powyżej 3 proc. w br. pod znakiem zapytania

Opublikowany przez GUS wstępny szacunek PKB za 2019 r. stawia pod znakiem zapytania prognozy na 2020 r. mówiące o wzrostach przekraczających 3 proc. - uważa Sonia Buchholtz, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Według opublikowanego w środę szacunku GUS, Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2019 r. o 4 proc., po wzroście o 5,1 proc. w 2018 r. oraz przy oczekiwaniu rynku na poziomie 4,2 proc. Popyt krajowy wzrósł o 3,8 proc. po wzroście o 5,3 proc. w 2018 r., a inwestycje wzrosły o 7,8 proc. po wzroście o 8,9 proc. w 2018 r. Stopa inwestycji wyniosła 18,8 proc. wobec 18,2 proc. w 2018 r.

Ekspertka Lewiatana wskazuje, że realnym wzrost o 4 proc. w ciągu roku jest bardzo dobrym wynikiem dla gospodarki rozwiniętej w dobie silnego spowolnienia globalnego, ale oznacza także słaby (ok. 2,8 proc. rok do roku) wynik za IV kwartał, co potwierdza prognozy o coraz mniej korzystnej trajektorii wzrostu. Ponadto, stawia pod znakiem zapytania wszystkie prognozy na 2020 mówiące o wzrostach przekraczających 3 proc.

Buchholtz zwraca też uwagę, że stopa inwestycji wyniosła 18,8 proc., względem 18,2 proc. przed rokiem, co ocenia jako pozytywne, przypominając jednak, że celem strategicznym jest osiągniecie 20-25 proc.

"Dalszy wzrost jest niezbędny, ale będzie relatywnie trudny: inwestycjom prywatnym sprzyja dobra koniunktura i stabilność prawa, inwestycje publiczne mocno zależą od cyklu unijnego, sytuacja finansowa samorządów raczej nie pozwoli na znaczne w skali inwestycje" - oceniła ekspertka.

Jej zdaniem wyraźna determinacja polityki publicznej w zakresie podnoszenia stopy inwestycji jest potrzebna, aby zniwelować wpływ słabnącej konsumpcji prywatnej (3,9 proc. r/r po 4,3 proc. w 2018 i 4,5 proc. w 2017).

"Ani bardzo korzystna sytuacja na rynku pracy z perspektywy pracowników, ani konkurujący z nią szeroki strumień transferów publicznych (z zasiłkiem Rodzina 500+ na pierwsze dziecko w II połowie roku i 13. emeryturą na czele) nie pozwoliły na utrzymanie dotychczasowego tempa wzrostu. Trudno orzec, o ile ten wynik byłby niższy bez świadczeń" - zauważa.

Dodała, że kolejne miesiące będą rozstrzygające, na ile obywatele faktycznie wiążą ze sobą skalę transferów i obciążeń oraz bardziej złożone procesy gospodarcze, z inflacyjnymi włącznie. W jej ocenie, jeśli tak rzeczywiście jest, to spadki dynamiki konsumpcji są prawdopodobne, zaburzając przekonanie, że konsumpcja jest kotwicą polskiego PKB.

Według ekspertki dodatnie saldo obrotów z zagranicą oznacza, że w spowalniającej gospodarce globalnej popyt na polskie produkty jest wysoki. "Na tle relatywnie słabej konsumpcji, ciągnącej w dół cały popyt wewnętrzny, to niewątpliwie dobra wiadomość" - oceniła.