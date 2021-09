Konfederacja Lewiatan zgłosiła ponad 100 uwag do Polskiego Ładu, m.in. ws. składki zdrowotnej

Ponad 100 uwag do zmian podatkowych w Polskim Ładzie, dot. m.in. składki zdrowotnej, ulg inwestycyjnych czy leasingu zgłosiła Konfederacja Lewiatan. Pracodawcy apelują do rządu o odstąpienie od propozycji, mających "zwiększyć opodatkowanie i oskładkowanie firm i pracowników".

Jak wynika z czwartkowej informacji Konfederacji Lewiatan, pracodawcy zgłosili ponad 100 uwag do zmian podatkowych zaproponowanych w Polskim Ładzie - dotyczących m.in. składki zdrowotnej, ulg inwestycyjnych czy leasingu.

"W związku z ogromną liczbą zastrzeżeń do przedstawionych przez resort finansów przepisów konieczne jest wydłużenie procesu legislacyjnego. Inaczej nowe rozwiązania będą rozpatrywane w wielkim pośpiechu, co negatywnie wpłynie na ich jakość" - oceniono.

Pracodawcy sprzeciwiają się nowym rozwiązaniom i apelują do rządu o odstąpienie od propozycji, "których celem jest zwiększenie opodatkowania i oskładkowania przedsiębiorców i pracowników".

"Nie zgadzamy się na zaproponowane zmiany podatkowe. Po ich wejściu w życie czekać nas będzie kilka lat zamieszania i niepewności, a to największy wróg inwestycji, na których bardzo nam zależy" - wskazuje cytowany w czwartkowej informacji prezydent Konfederacji Lewiatan Maciej Witucki. Jak przekonuje, zamiast potrzebnej w Polsce prawdziwej reformy podatkowej "zafundujemy sobie nieład gospodarczy, za który zapłacimy wszyscy".

Witucki zwraca uwagę, że tak fundamentalne zmiany, rząd chce wprowadzić w ekspresowym tempie, do minimum ograniczając czas na konsultacje i dyskusje w parlamencie. Zdaniem Konfederacji Lewiatan konsekwencją "tej legislacyjnej gorączki będzie dalsza degradacja i tak już archaicznego i antyrozwojowego systemu podatkowego".

Witucki postuluje zatrzymanie prac nad podatkową częścią Polskiego Ładu oraz rozpoczęcie poważnej debaty i konsultacji, których celem będzie wypracowanie "prawdziwie prorozwojowego, nowoczesnego, a równocześnie odpowiedzialnego społecznie nowego systemu podatkowego".

W uwagach do zmian podatkowych w Polskim Ładzie Konfederacja Lewiatan wskazuje m.in. na kwotę wolną od podatku, podniesienie kwoty progu podatkowego, likwidację zryczałtowanej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców oraz brak odliczenia składki zdrowotnej od PIT. Przypomniana, że zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz kwoty progu podatkowego mają być powiązane z pozbawieniem podatników prawa do odliczenia od podatku składki zdrowotnej oraz zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców 9 proc. składką liniową naliczaną od dochodu. "To będzie oznaczało bardzo istotny wzrost obciążeń dla setek tysięcy obywateli, przedsiębiorców i pracowników najbardziej zaangażowanych w rozwój gospodarczy, najlepszych specjalistów i najbardziej konkurencyjnych firm" - oceniono.

"Potrzeba zmiany treści definicji rzeczywistego właściciela w słowniczkach do ustawy o PIT oraz ustawy o CIT nie została wykazana w uzasadnieniu do projektu" - wymienia Konfederacja Lewiatan. Jej zdaniem zmiany w tej definicji skomplikują właściwą wykładnię przepisu.

Ponadto w ocenie pracodawców zasady pewności prawa oraz niedziałania prawa wstecz "narusza" wydłużenie z 6 miesięcy do 6 lat terminu pozwalającego na wyłączenie z przychodów kwot uzyskanych ze zbycia składników majątku związanego m.in. z zakończeniem umowy leasingu oraz ingerencja w dotychczasowe warunki wykupu przedmiotu leasingu, które stanowiły również jeden z powodów zawierania takich umów przez podatników.

W zgłoszonych uwagach Konfederacja Lewiatan wymienia też m.in. kontrowersyjne jej zdaniem pozbawienie prawa do amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych. "To bardzo niekorzystana i szkodliwa zmiana" - oceniono. Dodano, że uzasadnia się ją tym, że wartość mieszkań i budynków mieszkalnych zasadniczo nie spada, a wzrasta. Przyznano, że obecnie stwierdzenie to jest prawdziwe, "jednakże regulacje podatkowe nie powinny bazować na okresowych tendencjach czy fragmentach cyklu koniunkturalnego". Oceniono, że zmiana ta może mieć negatywny wpływ na rynek najmu w Polsce - wzrost obciążeń fiskalnych związanych z najmem może przełożyć się na wzrost cen najmów lokali mieszkalnych w Polsce.

Wskazano też m.in. na wadliwy, w ocenie pracodawców, wzór na ulgę pracowniczą - tzw. ulgę dla klasy średniej. "Ulga dla klasy średniej zawierająca wzór z liczbami do 8 miejsc po przecinku jest zaprzeczeniem idei prostych podatków" - napisano. Zdaniem Konfederacji Lewiatan realizuje ona "jedynie doraźną potrzebę zapewnienia, że określona grupa nie straci na zmianach podatkowych".

