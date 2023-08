Konfederacja nawołuje do protekcjonizmu w polskim przemyśle

Jakub Kalus, który w najbliższych wyborach wystartuje z listy Konfederacji w Katowicach, był gościem debaty przedwyborczej portalu WNP.PL. Dyskutowaliśmy o przyszłości polskiego przemysłu.

Politycy największych ugrupowań w czasie kolejnej z cyklu debat, które publikujemy na „Kanale Wyborczym” WNP.PL oraz PortalSamorzadowy.pl, rozmawiali o niedokończonych pracach Ministerstwa Rozwoju i Technologii nad stworzeniem rządowej strategii rozwoju przemysłu w Polsce.

- Polski system podatkowy zajmuje 37. miejsce w rankingu konkurencyjności systemów podatkowych wśród 38 państw OECD uwzględnionych w rankingu. Nie jesteśmy konkurencyjni, mamy spore problemy, które będą narastać - wskazywał Jakub Kalus.

Oprócz Jakuba Kalusa w debacie uczestniczyli: Adam Gawęda z Prawa i Sprawiedliwości, Maciej Konieczny z Lewicy, Gabriela Lenartowicz z Platformy Obywatelskiej oraz Piotr Strach z Polski 2050.

Zobacz całą debatę dotyczącą polskiego przemysłu. W naszym studiu wyborczym gościliśmy przedstawicieli największych ugrupowań w Polsce:

Spora część spotkania z politykami była poświęcona zagrożeniom, które już teraz wpływają na obniżenie konkurencyjności tej gałęzi naszej gospodarki. Mowa była głównie o rosnących kosztach w przemyśle (ceny energii, kadry) oraz wyzwaniach środowiskowych (regulacje unijne).

- To premier Mateusz Morawiecki podpisał się pod szaleńczą polityką klimatyczną Unii Europejskiej, która narzuca Polsce normy niemożliwe do wypełnienia. Powinniśmy walczyć o interes narodowy na arenie międzynarodowej. Strategiczne podejście do przemysłu powinno obejmować protekcjonizm. Zresztą Unia Europejska, przyjmując Polskę w swoje struktury, zapowiadała obronę tych branż, w których normy produkcji zostaną podwyższone - podkreślał Jakub Kalus z Konfederacji.

Jednocześnie przekonywał, że „nawet w trudnych warunkach, które tworzy nam Unia Europejska, polscy przedsiębiorcy się odnajdą”.

- Oczywiste jest, że musimy korzystać ze środków, które są dostępne. Zachęcamy polskich przedsiębiorców do tego, by wyciągali rękę po swoje. Zbyt duże koszty ponosimy na transformacji energetycznej, żeby jednocześnie nie korzystać z dostępnych środków - dodawał Kalus.

