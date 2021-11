Konfederacja organizuje protest przeciwko projektowi ustawy "segregującej pracowników"

Konfederacja organizuje przed Sejmem protest przeciwko projektowi ustawy "bezprawnie segregującej pracowników" na zaszczepionych i niezaszczepionych. Manifestacja ma się odbyć w trakcie najbliższego posiedzenia Sejmu, podczas którego może być procedowany projekt zapowiadany przez szefa resortu zdrowia.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że projekt ustawy pozwalający pracodawcy na weryfikację tego, czy pracownik jest zaszczepiony, zostanie skierowany pod obrady rządu i prawdopodobnie trafi na najbliższe posiedzenie Sejmu.

"Na protest przeciwko tej bezprawnej segregacji sanitarnej zapraszamy wszystkich, i zaszczepionych, i niezaszczepionych, bo my nie segregujemy" - oświadczył Witold Tumanowicz z Rady Liderów Konfederacji. Polityk podkreślił, że w projekcie przewidziano m.in. możliwość przesuwania niezaszczepionych pracowników na inne stanowiska, co według niego może się wiązać z niższym wynagrodzeniem.

"Minister Niedzielski znów kolanem będzie chciał dopychać ustawę, która wraca do Sejmu, a która będzie segregować pracowników, a pracodawca będzie miał bezprawny wgląd w historię medyczną swojego pracownika, czyli dane wrażliwe" - oświadczył Tumanowicz.

W ocenie prawnika partii Witolda Stocha, "partie totalnej opozycji ochoczo dołączają do tego projektu, chwalą ministra Niedzielskiego". "Wielka covidowa koalicja na rzecz segregacji sanitarnej cały czas działa. Mamy nadzieję, że kiedyś w końcu politycy opozycji pójdą po rozum do głowy. (...) To my, jako Konfederacja, bronimy wolności i praw sprzeciwiając się segregacji sanitarnej" - oświadczył mec. Stoch.

Na protest pod nazwą "Stop Segregacji Sanitarnej" zaprosił przed Sejm także poseł Grzegorz Braun. "Zapraszamy tu, na Wiejską pod Sejm, gdzie w trakcie najbliższego posiedzenia możemy spodziewać się kolejnej wrzutki, za pomocą, której rząd będzie próbował nielegalnie rozszerzyć swoje władztwo nad życiem i zdrowiem Polaków" - oświadczył.

Minister Niedzielski wskazał podczas poniedziałkowej rozmowy w Polsat News, że do propozycji weryfikowania pracowników zgłoszono dużo uwag i budziła ona kontrowersje. "Postaraliśmy się tak ją przygotować, aby te rzeczy, które były odbierane w taki sposób dolegliwy, nie były aż tak dolegliwe" - mówił Niedzielski. Tłumaczył, że projekt przewiduje możliwość reorganizacji pracy, ale "absolutnie nie ma możliwości, żeby pracownik otrzymał bezpłatny urlop ze względu na to, że jest niezaszczepiony".

Pytany, czy jest przekonany o możliwości zebrania większości głosów dla tej ustawy, szef MZ odparł, że jest to "bardzo trudne pytanie". "Ale sytuacja jest już taka, że nie można się specjalnie oglądać na różnego rodzaju podziały i dyskusje" - powiedział. Dodał, że ma deklaracje płynące z innych klubów parlamentarnych, że zagłosują za tym rozwiązaniem. "Pod tym względem ustawa na pewno przejdzie" - powiedział minister Niedzielski.

Organizowana przez Konfederację manifestacja przed Sejmem ma się rozpocząć o godz. 18:00 we wtorek 16 listopada, w pierwszym dniu najbliższego, dwudniowego posiedzenia Sejmu.

