Konfederacja powołała parlamentarny Zespołu ds. Bogactw Naturalnych w Polsce

Konfederacja powołała parlamentarny Zespół ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych, który będzie sprawdzał ich "stan faktyczny" oraz koncesje na eksploatację. Polska jest potencjalnie bardzo bogatych państwem - przekonywał we wtorek prezes Ruchu Narodowego i poseł Konfederacji Robert Winnicki.

"Polska jest +działką nr 1+ na globusie. Bogactwa i niezmierzone perspektywy, jakie rysują się przed polskim narodem, są w dużym stopniu związane z tym, czy uda nam się zachować kontrolę nad skarbami polskiej ziemi, polskiej wynalazczości, polskiej myśli technicznej" - mówił podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej).

Poseł Winnicki przekonywał, że "Polska jest potencjalnie bardzo bogatych państwem", ale jego zdaniem duża część bogatych złóż surowców naturalnych nie jest eksploatowana, ze względu na "zawinione, intencjonalne problemy" oraz "bezradność i bezwład państwa". Zapowiedział, że zespół zwróci także uwagę na nowe technologie wykorzystywania węgla oraz "presję Unii Europejskiej", czy ograniczenia pakietu klimatycznego, wpływający na kondycję polskiej energetyki i możliwości wydobywania złóż naturalnych.

Braun zapewniał, że Konfederacji "leży na sercu interes narodowy". Przekonywał, że polskiej racji stanu nie można zabezpieczyć bez zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego.

"Rzecz w tym, żeby Polacy pozostali gospodarzami, żeby to przede wszystkim naród polski czerpał zyski z tych niezmiernych bogactw, żeby te zyski nie były (...) +przepuszczane+ przez to, co nazywamy zintegrowanym systemem paśników partyjnych, złogów, koryt cwaniaków, za które niestety bardzo często uznać można spółki Skarbu Państwa" - oświadczył Braun.

Poseł Konrad Berkowicz (KORWiN) zwrócił uwagę, że Chile, gdy "rządzili tam komuniści", importowało miedź, mimo posiadania ogromnych złóż rud tego metalu. "Tak się kończy socjalistyczne zarządzanie gospodarką i chcemy powstrzymywać takie tendencje w Polsce. Z interesem narodowym zgodne jest to, żeby mądrze, efektywnie korzystać ze swoich zasobów, z bogactw naturalnych swojego kraju, a nie je marnować, albo doprowadzać do sytuacji, w której leżą odłogiem, a my importujemy coś z zagranicy" - oświadczył Berkowicz.

Braun poinformował, że podczas IX kadencji Sejmu, Zespół ds. Bogactw Naturalnych i Aktywów Narodowych będzie ustalał "stan faktyczny" zasobów naturalnych w Polsce, to jak są one ewidencjonowane i wyceniane, a także to, "jak wyglądały i wyglądać mają procesy koncesyjne na eksploatację złóż bogactw naturalnych". Efektem tych prac ma być "Raport o stanie państwa i ziemi polskiej".