Konfederacja: projekt zmian w ustawie o transporcie drogowym - szkodliwy

Chcemy odrzucenia "szkodliwego" rządowego projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym - powiedział w czwartek Krystian Kamiński (Konfederacja). "Polski transport, który radził sobie doskonale bez żadnych dotacji, dzisiaj jest przez własne państwo likwidowany" - ocenił.

Projekt nowelizacji ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra infrastruktury rząd przyjął 10 sierpnia. Projekt wdraża unijny Pakiet Mobilności - dostosowuje polskie prawo do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie Kamiński przekonywał, że w wyniku wprowadzenia nowych zasad, o prawie 40 proc. wzrosną koszty działalności firm transportowych. Według polityka doprowadzi to do likwidacji zwłaszcza firm rodzinnych. W jego ocenie liczą na to "lobbyści" z Niemiec i Francji.

Według Kamińskiego Polska jest jednym z europejskich liderów w transporcie drogowym, w tym w przewozach kabotażowych (czyli zarobkowym transporcie ładunku pomiędzy punktami odbioru znajdującymi się w innym państwie członkowskim UE lub EFTA - przyp. PAP), a - jego zdaniem - UE, w tym Niemcy i Francuzi, "chcą tę pozycję podważyć".

"Państwo polskie zachowuje się tutaj bardzo nieodpowiedzialnie, bo zamiast to zwalczać, to postanowiło wziąć z tego swój kawałek tortu" - przekonywał poseł. Oświadczył, że Konfederacja będzie "dążyć do odrzucenia szkodliwego" projektu nowelizacji ustawy o transporcie drogowym.

Jak zaznaczył wzrost kosztów po stronie pracodawcy nie będzie oznaczał podwyżek dla kierowców, gdyż po prostu zwiększą się obciążenia podatkowe. Jego zdaniem implementacja unijnego pakietu mobilności oznaczałaby także znacznie "wyższe mandaty i grzywny". "Polski transport, który radził sobie doskonale bez żadnych dotacji, dzisiaj jest przez własne państwo likwidowany" - ocenił.

Według informacji opublikowanych na stronach Rządowego Centrum Legislacji, projekt jest na etapie konsultacji publicznych. Z uzasadnienia projektu wynika, że państwa członkowskie UE zostały zobowiązane do wprowadzenia do 2 lutego 2022 r. środków niezbędnych do realizacji unijnego pakietu mobilności.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji zaznaczono, że "zmierza ona do utworzenia bezpiecznego, efektywnego i społecznie odpowiedzialnego sektora transportu drogowego". "Ponadto celem dyrektywy jest zapewnienie równowagi między poprawą warunków socjalnych i warunków pracy kierowców a zwiększeniem swobody świadczenia usług transportu drogowego w oparciu o uczciwą konkurencję między krajowymi i zagranicznymi przewoźnikami, co w konsekwencji powinno przyczynić się do usprawnienia funkcjonowania rynku transportu drogowego w Unii Europejskiej" - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

