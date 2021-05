Konfederacja: przedstawimy ofensywę będącą odpowiedzią na plan rządu, który dzieli Polaków

Przedstawimy ofensywę programową i polityczną, która ma być odpowiedzią na zaproponowany przez Zjednoczoną Prawicę "plan propagandy" - mówił poseł Konfederacji Robert Winnicki. Ocenił, że plan rządu to "zestaw slajdów, a nie realnych propozycji, mających uzdrowić gospodarkę" i że dzieli on Polaków.

4 lipca w Warszawie ma odbyć się konwencja programowa Konfederacji, na której ma zostać zaprezentowana odpowiedź na Polski Ład, czyli firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii.

"Zjednoczony, a raczej podzielony obóz rządzący, ogłosił swój plan - nowy zestaw slajdów, nowy plan propagandy, który zamierza w Polsce wdrażać. To plan dzielenia Polaków, który nie zakłada solidarności narodowej, tylko rywalizację między grupami społecznymi" - oświadczył we wtorek poseł Winnicki podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Prezes Ruchu Narodowego poinformował, że w odpowiedzi na to Konfederacja przygotowuje i przedstawi Polakom ofensywę programową i polityczną. "Tę ofensywę będziemy dedykowali wszystkim tym Polakom, którzy są zmęczeni dotychczasowym jałowym podziałem politycznym, tym Polakom, którzy zdają sobie sprawę, że rządzący przygotowują kolejny zestaw slajdów, a nie realnych propozycji, mających uzdrowić gospodarkę" - zapowiedział.

Według Winnickiego, podczas ofensywy programowej KWiN Polacy uświadomią sobie, że "obóz rządzący ma puste szuflady" oraz że "na dotychczasowej scenie politycznej nie ma odpowiedniej konkurencji".

"To Konfederacja jest jedyną realną merytoryczną opozycją, w przeciwieństwie do jałowości Platformy Obywatelskiej, w przeciwieństwie do tego, czym jest ruch (Szymona) Hołowni - przejściowy jak (Janusz) Palikot, czy (Ryszard) Petru - w przeciwieństwie do Lewicy, coraz bardziej zblatowanej z PiS-em, a w najważniejszych sprawach, jak lockdown, czy stosunek do suwerenności w ramach Unii Europejskiej, idący ręka w rękę z PiS-em" - powiedział prezes RN.

Poseł Korwin-Mikke poinformował, że 4 lipca Konfederacja rusza w teren z programem - jak mówił - "walki z obecnym reżimem".

"Przypominamy, że jesteście państwo okłamywani, że tutaj mamy jakąś tam +partię prawicową pod nazwą PiS+. PiS to jest po prostu owca, tylko przebrana w wilczą skórę. A my musimy pokazać wilcze zęby tym wszystkim, którzy oszukują Polskę, okradają Polaków, realizując dalej program ustalony przy Okrągłym Stole" - powiedział prezes Partii KORWIN.

"Obiecałem świętej pamięci Kornelowi Morawieckiemu, że obalimy te ustalenia Okrągłego Stołu i będziemy walczyli, żeby ludzie wreszcie zrozumieli, jak są oszukiwani przez ludzi z różnych odłamów socjalizmu, którzy się kłócą między sobą" - oświadczył.

Poseł Krzysztof Tuduj (Ruch Narodowy) zapowiedział, że szczegóły planu będą prezentowane w najbliższym czasie. Zaznaczył jednak, że Polsce szczególnie jest potrzebna "odpowiedź na politykę PiS-u, którą był dramatyczny lockdown i sytuacja gospodarcza, w jakiej się znaleźliśmy".

"W naszej ofercie będzie informacja, co mamy teraz robić w tym zakresie. Ponadto zaprezentujemy nasz sposób myślenia, naszą wizję Polski, w kontrze do tego nowego porządku, nowego ładu, który jak wydaje się jest tylko propagandowy i oparty o błędne założenia" - ocenił.

Tuduj przekonywał, że PiS prowadzi "politykę dzielenia", a Konfederacja jest opozycją merytoryczną, która "nie opiera się tylko na mówieniu, że +oni są źli+". Jedni mówią, że +ci są źli+, drudzy mówią, że "tamci są źli+. A my chcemy rozmawiać o rozwiązaniach i zaproponować Polakom wizję Polski, jaką ma prawdziwa zjednoczona prawica - sojusz sił ideowej, zjednoczonej prawicy" - powiedział polityk Ruchu Narodowego.

Dyrektor Biura Prasowego KWiN Tomasz Grabarczyk potwierdził, że 4 lipca w Warszawie odbędzie się "wielka konwencja programowa Konfederacji". "Zaprezentujemy na niej odpowiedź na +Nowy Wał+ PiS, a tuż po tej konwencji nasi liderzy ruszają w ogólnopolska trasę, na której będę ten program promować i rozmawiać z milionami wyborców" - poinformował Grabarczyk.

