Konfederacja: Rozwiązania tzw. tarczy antyinflacyjnej powinny być trwałe

Rozwiązania tzw. tarczy antyinflacyjnej przedstawione przez premiera Mateusza Morawieckiego powinny zostać wprowadzone na stałe, a nie tymczasowo. Konfederacja już dawno przedstawiała część z tych propozycji - stwierdził poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.

Premier przedstawił w czwartek pakiet obniżek podatków, które mają złagodzić skutki wzrostu inflacji - tzw. tarczę antyinflacyjną.

Poseł Bosak ocenił na konferencji prasowej, że takie rozwiązania nie powinny mieć charakteru tymczasowego, ale trwały, a część z propozycji premiera to postulaty zgłaszane wcześniej przez Konfederację.

"Dziś jest dzień, kiedy władze naszego państwa przyznały, że Konfederacja ma rację. Minister zdrowia Adam Niedzielski przyznał w wywiadzie, że lockdowny nie działają - to, co my powtarzamy od roku, a teraz okazuje się, że premier przedstawia częściowo nasze propozycje" - powiedział.

Bosak - który był kandydatem Konfederacji na prezydenta - podkreślał, że już w kampanii prezydenckiej w zeszłym roku proponował, żeby obniżyć podatki i opłaty nakładane na paliwo czy ceny energii.

"Rząd podnosząc podatki i daniny sam wywindował te ceny, a w tej chwili przychodzi z czapką świętego Mikołaja i mówi: my wam obniżymy. Pytanie na ile - tutaj na trzy miesiące, tu nie wiadomo na jak długo, tu jeszcze nie wiadomo o ile - to wszystko są rozwiązania czasowe" - stwierdził Bosak.

Oświadczył, że "potrzebujemy trwałych rozwiązań, które zmniejszą drenaż kieszeni Polaków, a rząd wprowadza rozwiązania tymczasowe".

W ramach ogłoszonej w czwartek tzw. tarczy antyinflacyjnej na pięć miesięcy (20 grudnia 2021-20 maja 2022 r.) wysokość akcyzy na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w UE, a od 1 stycznia 2022 r. do 31 maja paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na gaz zostanie obniżona do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.).

Ponadto gospodarstwa domowe zostaną zwolnione z akcyzy na energię elektryczną, a dla pozostałych odbiorców akcyza zostanie obniżona do minimum UE. Na trzy miesiące (styczeń-marzec 2022) stawka VAT na energię elektryczną zostanie obniżona do poziomu 5 proc. (z obecnego 23 proc.).

W 2022 r. w dwóch ratach wypłacony ma zostać dodatek osłonowy w wysokości od 400 zł do 1150 zł na rok, w zależności od miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego i liczby osób. Ponadto w ramach oszczędności w 2022 r. ma m.in. zostać ograniczone tworzenia nowych etatów czy urzędów w administracji publicznej, a z funduszy celowych finansowane mają być tylko już realizowane lub ogłoszone programy.

