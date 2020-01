Konflikt na Bliskim Wschodzie: wzrosną ceny ropy i gazu. Będzie większe zapotrzebowanie na stal

Amerykański atak rakietowy w Bagdadzie, w wyniku którego zginął irański generał Kasem Sulejmani, wywołał niepewność. Inwestorzy przeszli do aktywów, które uważa się za bezpieczne. Wśród walut to japoński jen i frank szwajcarski. - Dramatem naszych czasów jest to, że nie rozwój technologiczny inspiruje ożywienie w gospodarce, ale konflikty - komentuje dla portalu WNP.PL Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki.

Nie brak opinii, że możemy mieć do czynienia z konfliktem, w którym nie można wykluczyć konfrontacji zbrojnej.

Zwłaszcza że Iran zapowiedział działania odwetowe.

Konflikty mogą oznaczać niepokój, destabilizację na rynkach światowych i prowokować reakcję polegającą na odejściu od dotychczas realizowanych i przewidywanych schematów gospodarczych.

Nie da się wykluczyć konfrontacji zbrojnej

Relacje będą mniej handlowe, a bardziej polityczne