Kongres 590: Drynda: chcemy, żeby polskie firmy wychodziły na rynki pozaeuropejskie

Obecnie ok. 80 proc. naszego eksportu skierowane jest do krajów UE. Chcemy, żeby polskie firmy wychodziły na rynki pozaeuropejskie - mówił podczas Kongresu 590 prezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu Krzysztof Drynda.

"Dziś ok. 80 proc. polskiego eksportu kierujemy do UE. Chcemy, aby polskie firmy wychodziły również na rynki pozaunijne, pozaeuropejskie" - powiedział we wtorek szef PAIH podczas odbywającego się Warszawie Kongresu 590. Według niego dobrą okazją do tego, jest odbywająca się w Dubaju światowa wystawa Expo.

"Chcemy to wydarzenie wykorzystać do tego, by polskich przedsiębiorców łączyć z partnerami z Bliskiego Wschodu, a także z partnerami z rynku afrykańskiego - o potężnym potencjale - powiedział Drynda. Chodzi o to, jak zaznaczył, by polskie firmy mogły "mocniej zaakcentować swoją obecność na tych rynkach".

Jak zaznaczył, Expo w Dubaju odbywa się w szczególnym czasie, gdy światowe gospodarki odradzają się po pandemii. Przypomniał, że Agencja pomaga polskim przedsiębiorcom "w wychodzeniu na rynki zagraniczne", a podczas Expo będzie się koncentrować przede wszystkim "na rynkach bliskowschodnich i na krajach afrykańskich".

Dynda zaznaczył, że w otwartym 1 października pawilonie narodowym na Expo Polska zaprezentuje "ostatnie 30 lat sukcesu gospodarczego". "Żebyśmy mogli jeszcze bardziej popychać polską gospodarkę do dalszych wzrostów" - wskazał. Przypomniał, że w ramach programu gospodarczego na Expo będzie nasz kraj reprezentować ponad 2,5 tys. polskich przedsiębiorców. "Przygotowujemy m.in. dwa duże wydarzenia - ponad 700 uczestników Forum Polsko-Arabskiego 6 grudnia i Formu Polsko-Afrykańskiego, które odbędzie się 23 lutego 2022" - wskazał.

Zwrócił uwagę, że polskich przedsiębiorców zaproszono do współtworzenia pawilonu narodowego na Expo. "W naszym pawilonie w ramach programu partnerskiego można zobaczyć elementy wyposażenia dostarczane przez polskich producentów" - przypomniał Drynda. Dodał, że dzięki współpracy z PARP ponad 400 firm otrzyma finansowanie na udział w wystawie. "Organizujemy webinaria, szkolenia dla firm, żeby mogły lepiej zrozumieć kulturę biznesową Bliskiego Wschodu: jak wygląda system prawny, jak postawić swoje pierwsze kroki biznesowe na Bliskim Wschodzie" - zaznaczył.

Szef PAIH powiedział, że Pawilon Polski na Expo został uznany za jeden z bardziej wyróżniających się pawilonów narodowych. "Polska jako jedna z pierwszych otrzymała propozycję, aby pozostał on na terenie Expo, gdzie po zakończeniu wystawy, za pół roku, stworzona będzie nowa dzielnica biznesowa tzw. District 2020" - wyjaśnił.

Mówiąc o najważniejszych wydarzeniach z udziałem naszego kraju podczas Expo Drynda wymienił też Polski Dzień Niepodległości 11 listopada z koncertem laureatów Konkursu Chopinowskiego oraz Narodowy Dzień Polski (7 grudnia) i Festiwal Świąt Bożego Narodzenia (24 grudnia). "Chcemy pokazywać to, co w Polsce jest najpiękniejsze, najlepsze, ale zawsze z akcentem gospodarczym, akcentem wykorzystywania nowych możliwości" - stwierdził.

