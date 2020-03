Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości: 92 proc. Polaków chce obowiązkowej edukacji finansowej

92 proc. Polaków chce obowiązkowej edukacji finansowej, 52 proc. pytanych uważa, że ich wiedza o finansach jest mała, a jedynie 12 proc. z nich określa ją jako dobrą - to wnioski z badania zaprezentowanego we wtorek podczas IV Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości w Warszawie.

Z przeprowadzonego w lutym br. na zlecenie Fundacji GPW i Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB) badania "Poziom wiedzy finansowej Polaków 2020" wynika, że 92 proc. pytanych Polaków chce obowiązkowych zajęć z edukacji finansowej. Z tej grupy 31 proc. chce wprowadzenia takich zajęć w szkole średniej, 24 proc. chce edukacji w szkole podstawowej, a 12 proc. w przedszkolu.

Jednocześnie 52 proc. pytanych Polaków uważa, że ich wiedza o finansach jest mała lub bardzo mała, a tylko 12 proc. określa swoją wiedzę jako dobrą lub bardzo dobrą. Najsłabiej z badanych swoją wiedzę o finansach ocenili młodzi Polacy oraz mieszkańcy wsi - odpowiednio 83 proc. i 71 proc. z nich zadeklarowało, że przy podpisywaniu umów finansowych sprawdza jedynie podstawowe zapisy oraz zgodność swoich danych osobowych.

Z badania wynika także, że najwięcej problemów w tym obszarze sprawiają kwestie związane z cyberbezpieczeństwem (54 proc.), brak wiedzy dot. finansów publicznych (41 proc.), a także przedsiębiorczości (34 proc.). Jednocześnie, w stosunku do 2019 r., dane wskazują na znaczącą poprawę wiedzy z zakresu oszczędzania (spadek wskazań negatywnych z 34 proc. do 5 proc.) oraz kredytów i pożyczek (z 44 proc. do 12 proc.).

Z badania Fundacji GPW i WIB wynika także, że znacząco wzrósł - z 18 do 27 proc. - odsetek osób deklarujących brak jakiejkolwiek wiedzy o zasadach funkcjonowania giełdy. Dla 57 proc. uczestników badania to właśnie niewystarczająca wiedza jest kluczową barierą w inwestowaniu na giełdzie.

"Wydaję mi się, że źródłem tej postawy jest fakt, że ludzie stają przed coraz większą liczbą wyborów. Przez lata byli przyzwyczajeni do prostych produktów, które oferował rynek finansowy. Wchodzimy w rzeczywistość, która jest naznaczona różnymi wyborami: czy wejść do PPK; czy wybrać przekierowanie środków z OFE do ZUS czy do IKE; czy oszczędzać indywidualnie, czy oszczędzać w formach zorganizowanych" - skomentował wyniki badania przewodniczący Rady Fundacji GPW dr Wojciech Nagel.

Dodał, że ogólna samoocena poziomu wiedzy Polaków na temat rynku giełdowego nie wpływa na znajomość instrumentów inwestycyjnych - jak wskazał, wśród nich ankietowani najczęściej wskazali na akcje (78 proc.) i obligacje (51 proc.).

Z sondażu wynika także, że 83 proc. badanych zna co najmniej jeden ze sposobów oszczędzenia długookresowego - najwięcej pytanych - 74 proc. wskazało tu na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), a 67 proc. na Indywidualne Konta Emerytalne (IKE).

"Wyniki badania jasno pokazują, że zmiany w systemie emerytalnym w ostatnich latach znacząco przekładają się na rosnącą świadomość Polaków w zakresie oszczędzania i inwestowania. Biorąc pod uwagę to, że PPK są stosunkowo nowe dla Polaków, wysoki odsetek wskazań ich przez respondentów i poziom partycypacji mogą oznaczać, że jeszcze więcej osób przekona się do tego programu, kiedy zobaczą pierwsze jego efekty w postaci zgromadzonych oszczędności uczestników. PPK pozwala uczestniczyć w zyskach wypracowywanych przez spółki oraz korzystać ze wzrostu gospodarczego" - powiedział cytowany w komunikacie Fundacji GPW prezes warszawskiej giełdy Marek Dietl.

Jak wskazują autorzy badania, znajomość sposobów długookresowego oszczędzania i praktyka w tym zakresie różnią się. Z co najmniej jednego z wymienionych korzysta 61 proc. ankietowanych - najwięcej z IKE (34 proc.), a co piąty z PPK.