Kongres: Epidemia przyspieszyła cyfryzację i zwiększyła skłonność do korzystania z rozwiązań cyfrowych

Epidemia przyspieszyła zarówno cyfryzację administracji, ale także zwiększyła skłonność Polaków do korzystania z rozwiązań cyfrowych - mówili uczestnicy wtorkowej debaty podczas IX Cashless Congress.

"W latach 2014-2020 na cyfryzację było 12 mld zł, a w tym momencie z samego KPO w ramach nowej perspektywy będzie 60 mld zł. Ale to są środki ściśle dedykowane do obszaru cyfryzacja. Ale są jeszcze środki, o które można aplikować do Unii Europejskiej, w ramach programu Horyzont Europa czy Digital Europe, i to jest już ponad 400 mld zł" - powiedziała Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech i szefowa Centrum GovTech, we wtorek podczas debaty o działaniach podejmowanych i planowanych przez administrację publiczną w celu rozwoju płatności bezgotówkowych. Debata odbyła się podczas IX Cashless Congress.

Jej zdaniem wyzwaniem będzie wykorzystanie pieniędzy przeznaczonych na cyfryzację. "Środków jest bardzo dużo, ale wyzwanie, które my dostrzegamy, wiąże się z tym, że blisko 1/3 jednostek publicznych, które otrzymają środki na cyfryzację, nigdy nie specjalizowała się w tym obszarze, bo nie miała takiej potrzeby" - powiedziała Orłowska.

W jej oceni konieczne będzie takie zaplanowanie całego procesu cyfryzacji, aby te jednostki, które już posiadają odpowiednie kompetencje, pomagały tym, które takich umiejętności nie posiadają.

Uczestnicy debaty, w której obok Orłowskiej brali udział także wiceminister finansów Jan Sarnowski i prezes Banku Pekao Leszek Skiba, przyznali, że epidemia przyspieszyła zarówno cyfryzację administracji, ale także zwiększyła skłonność Polaków do korzystania z rozwiązań cyfrowych.

"Cieszy mnie, że już przechodzimy z paradygmatu, że cyfryzacja jest jednym z obszarów, na paradygmat, że mamy cyfryzację w każdym z obszarów. I tak jak mamy państwo, to teraz mamy już e-państwo i w każdym z obszarów administracji, a mamy ich ponad 40, mamy już cyfryzację" - powiedziała Justyna Orłowska.

Duże zmiany w podejściu Polaków do usług cyfrowych zauważył także wiceminister finansów Jan Sarnowski. "U nas w administracji widzimy rewolucję. A tym roku ponad 90 proc. PIT-ów zostało złożonych elektronicznie. Aż 10 mln złożono przez system ePIT, w ramach którego podatnik otrzymał wstępnie wypełnione zeznanie, które zostało zaakceptowane kilkoma kliknięciami. Deklaracja podatkowa w wersji papierowej jest zjawiskiem na wymarciu, w tym roku w tej formie zostało złożonych nieco ponad 1 mln PIT-ów, a ta liczba będzie z czasem spadać" - ocenił Sarnowski.

Dodał, że gotowe są kolejne rozwiązania, które sprawią, że jeszcze więcej usług administracji podatkowej będzie dostępnych w sposób zdalny. "Na początku ubiegłego roku nowością były kasy online, teraz na rynku mamy już kasy softwarowe, które można instalować w komórce. Mamy e-paragon, są już ramy prawne, dające możliwość korzystania z tego narzędzia, które stanowi ułatwienie w kontaktach z przedsiębiorcami, np. gdy trzeba oddać zepsuty produkt, ale też będzie dawać możliwość wejrzenia w statystyki naszych wydatków. Pod koniec roku pojawi się e-faktura, a więc rozwiązanie, w których dane będą przechodzić przez bramkę MF i będą tam gromadzone, co będzie oznaczać, że nie trzeba będzie przechowywać wersji papierowej, a także da prawo do wcześniejszego zwrotu VAT w ciągu 40 dni" - tłumaczył Sarnowski.

Jak mówił, po roku dobrowolnego korzystania z e-faktury stanie się ona obowiązkowa. "To oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku zniknie faktura papierowa" - stwierdził wiceminister finansów.

Także bankowcy, jak powiedział prezes Banku Pekao Leszek Skiba dostrzegli większą skłonność Polaków do korzystania z usług zdalnych. "W I kwartale 2021 roku liczba użytkowników, korzystających z komputera albo z aplikacji, wzrosła o 11 proc. w stosunku do I kw. 2020 r. Liczba osób korzystających z aplikacji jest o 20 proc. więcej. Widzimy przyrost transakcji kartowych o 20 proc., w naszych terminalach widzimy przyrost transakcji o 40 proc., a odsetek płatności telefonem w stosunku do I kw. 2020 r. wzrósł o 60 proc." - powiedział Leszek Skiba.

Wyraźną zmianą w stosunku do okresu sprzed pandemii jest - zdaniem prezesa Banku Pekao - większa gotowość do korzystania z bankowych kanałów zdalnych ze strony osób starszych.

"Pandemia przyspieszyła proces rozwoju korzystania z płatności bezgotówkowych. W tym okresie ludzie, zwłaszcza starsi, przeszli szybką szkołę korzystania z płatności bezgotówkowych zarówno w komputerze, jak i w aplikacji. Obecnie hybrydowość związana z korzystaniem z usług banków - a więc korzystanie z łatwiejszych usług samodzielnie w aplikacji, a z trudniejszych w oddziale - jest coraz bardziej powszechna wśród starszego pokolenia. Osób, które korzysta wyłącznie z usług w oddziałach, jest coraz mniej" - powiedział Skiba.

