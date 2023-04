Kongres Pamięci Narodowej IPN: Wręczono Sygnety Wydawnictwa IPN

Jarosław Wąsowicz, Witold Bagieński, Magdalena Dźwigał, Sebastian Rosenbaum, Mirosław Węcki, Sebastian Piątkowski, a także Jerzy Kirszak, Bogusław Polak, Michał Polak oraz Jarosław Molenda to laureaci pierwszej edycji konkursu "Sygnety Wydawnictwa IPN" dla publikacji o historii.

Gala wręczenia nagród w pierwszej edycji konkursu odbyła się w czwartek, w pierwszym dniu Kongresu Pamięci Narodowej.

"Brutalna arytmetyka historii Polski po 1939 roku oraz Polski komunistycznej, tej niechcianej przez Polaków Polski kolonialnej i 45 lat zniewolenia, a także okres po transformacji 1989 roku do powstania Instytut Pamięci Narodowej, ukazuje to, z czym na co dzień mierzą się naukowcy Instytut Pamięci Narodowej i nasze wydawnictwo" - powiedział podczas gali prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki.

Zaznaczył również, że wśród wydawanych przez Instytut Pamięci Narodowej publikacji "mamy też i te o charakterze przyczynkarskim, lokalnym". "Ktoś by powiedział, że to nikogo nie interesuje, ale każda z tych publikacji od ponad dwudziestu lat przyczynia się do stworzenia obrazu rzeczywistości, która była zdeformowana lub miało jej nie być. Przyczynia się do stworzenia obrazu Polski komunistycznej z jej zbrodniarzami, ale te książki i publikacje upominają się też o bohaterów lokalnych, zapominanych, a często wielkich" - podkreślił Nawrocki. "Każda z tych czterech tysięcy publikacji wydanych przez Instytut Pamięci Narodowej od ponad dwudziestu lat ma swoją ogromną wartość w stworzeniu obrazu prawdziwego doświadczenia Polaków w historii XX wieku" - dodał.

Sygnety Wydawnictwa IPN są autorskim pomysłem dyrektor Wydawnictwa IPN Karoliny Imianowskiej."Instytut Pamięci Narodowej w swoim rekordowym roku wydał ponad 300 publikacji, co daje nam praktycznie jedną książkę dziennie" - powiedziała Imianowska. Podkreśliła także, że "każda książka jest precyzyjnie napisana, a następnie redakcyjnie i graficznie opracowana przez Wydawnictwo IPN lub pod jego nadzorem".

"Wierzę, że konkurs na najlepsza książkę to pewnego rodzaju drogowskaz dla stałych, ale też i dla nowych czytelników, którzy dopiero sięgają po książkę historyczną. Dzisiaj nagrodzone i wyróżnione książki mogą się okazać podpowiedzią w ich pierwszych wyborach" - powiedziała dyrektor Wydawnictwa IPN. Zaznaczyła również, że nagroda to także "ukłon w stronę autorów oraz wyraz szacunku i zachęty do ich dalszej pracy".

W kategorii "Monografia" nagrodę otrzymał Jarosław Wąsowicz za książkę "Defensor Ecclesiae. Arcybiskup Antoni Baraniak (1904-1977)". Przez członków kapituły została także wyróżniona publikacja Krzysztofa A. Tochmana "Samozwańczy oficer Zygmunt Augustowski. Z dziejów +Wachlarza+, Okręgu Wileńskiego AK i komunistycznej bezpieki" .

Jury za najlepszą publikację popularnonaukową uznało "Leksykon bezpieki. Kadra kierownicza aparatu bezpieczeństwa 1944-1956, t. 3" pod redakcją Witolda Bagieńskiego i Magdaleny Dźwigał. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Dariusz Iwaneczko za wstęp, redakcję i opracowanie naukowe publikacji "Obozy i więzienia sowieckie na ziemiach polskich (1944-1945). Leksykon".

Zwycięzcami w kategorii "wydawnictwa źródłowe" zostali Sebastian Rosenbaum i Mirosław Węcki za wybór i opracowanie publikacji "Wojciech Korfanty. +Górny Śląsk to wielka rzecz. Wystąpienia na forum Sejmu Śląskiego I kadencji (1922-1929)+". Zaś w kategorii "pamiętniki, relacje, wspomnienia" nagrodzony został Sebastian Piątkowski za książkę "Relacje o pomocy udzielanej Żydom przez Polaków w latach 1939-1945", t. 6: Białostocczyzna, Nowogródczyzna, Polesie, Wileńszczyzna.

W kategorii "wydawnictwa albumowe" Sygnetem został nagrodzony album autorstwa Jerzego Kirszaka, Bogusława Polaka i Michała Polaka pt. "Generał broni Władysław Anders 1892-1970. Czyny i pamięć". Jury konkursu podjęło decyzję o wyróżnieniu w tej kategorii także Grzegorza Rąkowskiego, autora albumu "Kresowe rezydencje. Zamki, pałace i dwory na dawnych ziemiach wschodnich II RP, t. 3: Województwo białostockie (część wschodnia). Województwo poleskie".

Laureata w kategorii "najlepsza książka roku na podstawie głosowania internautów" wyłoniło głosowanie czytelników na platformie cyfrowej. Został nim Jarosław Molenda, a jego książka "Alfred Szklarski - sprzedawca marzeń. Pierwsza biografia twórcy przygód Tomka Wilmowskiego" zdobyła największą liczbę głosów.

Konkurs "Sygnety Wydawnictwa IPN" na Najlepszą Książkę Roku został zainaugurowany przez prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego celu realizacji misji edukacyjnej i wydawniczej w kraju i za granicą, upowszechniania wiedzy o najnowszej historii Polski, a także w celu popularyzacji czytelnictwa książek historycznych wydawanych nakładem Wydawnictwa IPN oraz dorobku autorów.

Sygnety Wydawnictwa IPN zostały przyznane w drodze konkursu na najlepszą książkę wyłonioną spośród publikacji, które w metryce mają rok wydania poprzedzający edycję ogłoszenia nagrody. Sygnety to nagroda honorowa, jej laureaci otrzymują statuetkę sygnetu Wydawnictwa IPN oraz dyplomy z wyróżnieniem. Autor najwyżej ocenionej publikacji w danej kategorii konkursowej otrzymał możliwość wydania jej w języku obcym nakładem Wydawnictwa IPN.

Oceny publikacji biorących udział w konkursie oraz wyboru laureatów dokonała kapituła nagrody powołana przez Prezesa IPN. Kapitule przewodniczył Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Karol Nawrocki, a w jej skład wchodzili: prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk. prof. dr hab. Piotr Franaszek, prof. dr hab. Jan Draus, dr hab. Sławomir Cenckiewicz, dr Natalia Cichocka.

Nagroda ma na celu nie tylko docenienie autorów, którzy publikują w Wydawnictwie IPN od dawna, ale również zainspirowanie nowych, do tworzenia pod skrzydłami Instytutu Pamięci Narodowej.

W dniach 13-15 kwietnia na PGE Narodowym w Warszawie pod hasłem "Historia mówi przez pokolenia" odbywa się Kongres Pamięci Narodowej. W 26 panelach poświęconych historii Polski XX wieku biorą udział historycy z Polski i zza granicy, m.in. prof. Andrzej Nowak, prof. Stéphane Courtois, prof. Stephen Hicks, prof. Hans-Jürgen Bömelburg, prof. Grzegorz Kucharczyk, dr Ladislav Kudrna, publicyści, dziennikarze, społecznicy, blogerzy oraz osoby związane bezpośrednio związane z historią naszego kraju, m.in. córka gen. Andersa - Anna Maria Anders.

IPN organizuje także liczne wydarzenia edukacyjne i kulturowe, festiwal filmowy, strefę nowych technologii, wystawy multimedialne. Przewidziano również strefę edukacyjną dla najmłodszych oraz spotkania z grupami rekonstrukcji historycznej.

