Koniec "ciepłych" posad w radach nadzorczych?

Trzeba liczyć się z ostrzejszym podejściem do odpowiedzialności członków rad nadzorczych za stan spółek i decyzje ich zarządów. Pasywny nadzór może się skończyć oskarżeniem o współodpowiedzialność za niewłaściwe decyzje zarządu.

- Przepisy stwierdzają, że jeżeli z członkiem zarządu wyrządzającym szkodę spółce współdziałała osoba trzecia, to ponosi ona odpowiedzialność na równi ze sprawcą. Dotyczy to także członków rady nadzorczej jako osób, które mają możliwość zastopowania pewnego działania. Jeżeli tego nie robią, to przyczyniają się do popełnienia przestępstwa przez członka zarządu, a więc ryzykują taki sam zarzut jak winowajca - dowodzili Tomasz Manicki i Łukasz Piergies.Uczestnicy konferencji wskazywali jednak, że aktywny, odpowiedzialny nadzór będzie wymagał sporo odwagi od członków rad nadzorczych – skoro mamy do czynienia z dominującym akcjonariuszem, dbającym przede wszystkim o własny interes, to zbyt dociekliwy członek rady nadzorczej naraża się na jego niezadowolenie i ryzykuje usunięciem z grona rady.Czytaj także: Izba Domów Maklerskich: niewłaściwe cele Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego - Dobrej jakości ład korporacyjny przekłada się na wzrost gospodarczy poprzez zwiększanie inwestycji za pośrednictwem rynku kapitałowego. Dobrze funkcjonujący rynek kapitałowy jest jednocześnie jednym z kanałów lokowania i dywersyfikacji oszczędności. Nie da się rozwinąć rynku kapitałowego bez zaufania do spółek i do ich działalności. Zaufanie buduje się poprzez wypracowywanie wysokiej jakości ładu korporacyjnego, który jest platformą zabezpieczania interesów akcjonariuszy i pozostałych interesariuszy spółki. W ten trend doskonale wpasowuje się przyjęta przez rząd z końcem września Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego. Głównym jej celem jest poprawa dostępu polskich przedsiębiorstw do źródeł finansowania, poprzez obniżenie kosztu pozyskania kapitału w gospodarce krajowej - mówiła Agnieszka Słomka-Gołębiewska, profesor SGH, dr hab. nauk ekonomicznych z 14-letnim doświadczeniem w pracy w radach nadzorczych, tegoroczna laureatka wyróżnienia Człowiek Corporate Governance 2019, przyznawanego podczas Konferencji Rada Nadzorcza.Na koniec Piotr Rybicki, biegły rewident, ekspert corporate governance i pomysłodawca Konferencji Rada Nadzorcza, Raimondo Eggink, niezależny członek rad nadzorczych z 25-letnim stażem, Wojciech Łukawski, partner w Abris Capital Partners, oraz Marek Witkowski, członek zarządu Copernicus Securities, wrócili do tematu GetBack, próbując wysnuć wnioski płynące 12 z miesięcy po ujawnieniu afery.Paneliści obawiają się, że afera ta nic nas nie nauczyła, bo ludzkiej chciwości nie da się zmienić i po zapomnieniu jednej afery ludzie znowu stają się skłonni do podejmowania zbyt ryzykownych i często niezgodnych z prawem decyzji. Afera identyczna jak GetBack już się nie powtórzy, ale oszustwa pojawią się w innych dziedzinach. Zdaniem Marka Witkowskiego, najbardziej narażone są obecnie kredyty w branży nieruchomości, gdzie afera może wybuchnąć już w pierwszym kwartale przyszłego roku.