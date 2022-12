Koniec konopnej prohibicji. Fala zbliża się do Polski

Z 3,5 mld dolarów w 2019 roku do 37 mld dolarów w 2027 roku - to prognozowana wartość handlu na rynku konopnym w Europie. Okazuje się, że Polska będzie wkrótce odgrywać na tym rynku bardzo ważną rolę.

W 2017 roku Polska była 12. państwem europejskim, które zalegalizowało konopie pod postacią medycznej marihuany.

Z danych Euromonitor International wynika, że Polska już teraz posiada 8 proc. udział w wartości rynku konopnego wśród krajów europejskich.

Wartość handlu w biznesie konopnym w Polsce zwiększyła się czterokrotnie z 210 milionów złotych w 2019 roku do 900 milionów złotych w 2021 roku.

- Jesteśmy świadkami końca konopnej prohibicji. Cały świat przygotowuje się na powszechną legalizację, a biznes na inwestycje i innowacje w tej branży. Ta fala dotrze wkrótce do Polski, która już teraz ma znakomite prognozy na przyszłość - tłumaczy dr Grzegorz Kiełbowicz, ekspert ds. biotechnologii laboratoriów Healthcann.

Polski rynek ze świetnymi prognozami wzrostu. Nawet 2 miliardy euro do 2028 roku

W Polsce legalna jest obecnie marihuana medyczna (susz konopny z czynnikiem psychoaktywnym THC) wydawana na receptę po konsultacji z lekarzem. Natomiast produkty z CBD (kannabidiol - związek konopi bez czynnika psychoaktywnego) są swobodnie dostępne na masowym rynku sprzedaży.

Według ekspertów Euromonitor International do do 2026 roku osiągnie on już wartość 2,2 miliarda złotych. Jeszcze dalej idą analitycy firmy badawczej Prohibition Partners, którzy oczekują, że Polska będzie odgrywać w nadchodzących latach główną rolę na europejskim rynku konopi. Ich wartość tego rynku w Polsce będzie na poziomie około 2 mld euro do 2028 roku.

Coraz więcej użytkowników medycznej marihuany w Polsce

- W 2020 roku w Polsce było ponad 4100 pacjentów prowadzących oficjalną terapię z wykorzystaniem związków konopi, tj. marihuany. W tym roku, według analityków Prohibition Partners, jest to już ponad 9200 pacjentów. Polska jest obecnie jednym z największych rynków medycznej marihuany w Europie pod względem liczby pacjentów - przekonuje Agnieszka Teodoru z wrocławskiej Fundacji CannMedica, propagującej wiedzę o marihuany w medycynie.

W 2017 roku polska Naczelna Izba Aptekarska informowała, że około 300 tysięcy osób czeka na terapie marihuaną medyczną.

- Wszystko wskazuje na to, że nasz rynek konopny będzie miał w przyszłości duży zasięg. Ostrożne szacunki wskazują, że liczba legalnych użytkowników konopi w Polsce osiągnie 1,3 miliona do 2026 roku. Oczywiście uwzględniono w tych prognozach obecną sytuację prawną. W przypadku liberalizacji przepisów użytkowników będzie kilka razy więcej - szacuje dr Grzegorz Kiełbowicz z Healthcann.

