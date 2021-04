Koniec koronawirusa. Bill Gates podał datę powrotu do normalności

Bill Gates jest zdania, że świat wróci do normalności do końca 2022 roku. Założyciel Microsoftu zauważył przy tym, że Wielka Brytania i Stany Zjednoczone powinny pomóc krajom, w których tempo szczepień jest powolne, by wyciągnąć resztę świata z pandemii.

Pomoc krajom rozwijającym się

- Jeżeli szczepionka Johnson & Johnson zostanie zaakceptowana, niektóre z bogatych krajów, w tym Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, osiągną wysoki poziom szczepień już tego lata - wskazał Bill Gates. - Pod koniec 2021 r. i do 2022 r. szczepionki dotrą do całego świata, więc nie wykorzenimy tej choroby, ale będziemy w stanie sprowadzić ją do bardzo małej liczby do końca przyszłego roku - dodał.

Miliarder podkreślił, że kraje z wysokim wskaźnikiem rozpowszechnienia szczepionek, np. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, powinny w późniejszym czasie zapewnić dostęp do nich krajom rozwijającym się, typu RPA czy Brazylia. W jego opinii to, że w Wielkiej Brytanii i USA szczepieni są 30-latkowie, a w Brazylii czy RPA nie zaszczepiono wszystkich 60-latków, jest niesprawiedliwe.



Bill Gates podkreślił też, że przygotowanie do przyszłych pandemii powinno być najwyższym priorytetem. Świat musi uczyć się na popełnionych błędach, aby być przygotowanym na przyszłe wyzwania. A takim jest, według Gatesa, na przykład zmiana klimatu.

