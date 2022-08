Koniec z miliardowymi zyskami. Bank PKO BP podał kwartalne wyniki

Największy polski bank, PKO Bank Polski, zarobił w drugim kwartale bieżącego roku 422 mln zł wobec 1,24 mld zł zysku w analogicznym okresie 2021 roku. Zysk netto spadł o 66 proc. rok do roku i o 70 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2022 roku.

Zysk netto grupy PKO BP w drugim kwartale 2022 roku spadł do 422 mln zł z 1,24 mld zł rok wcześniej, jednak okazał się wyższy od oczekiwań analityków. Zysk netto w II kwartale 2022 roku spadł 66 proc. rok do roku i 70 proc. w ujęciu kwartalnym.

W pierwszej połowie 2022 roku zysk netto grupy PKO BP spadł o niespełna 24 proc. do 1,8 mld zł.

W związku ze sprawami sądowymi dotyczącymi kredytów frankowych PKO BP zawiązał rezerwę na ten cel w wysokości 1,18 mld zł (koszt ryzyka prawnego związanego z kredytami frankowymi).

- Skonsolidowany zysk netto grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego osiągnięty w I półroczu 2022 roku wyniósł 1,84 mld zł i był o 575 mln zł (-23,8 proc.) niższy niż w analogicznym okresie 2021 roku, co determinowane było ujęciem kosztu związanego z funduszem pomocowym w spółce System Ochrony Banków Komercyjnych oraz dodatkowymi odpisami na ryzyko prawne kredytów hipotecznych w walucie wymienialnej, przy jednoczesnej poprawie wyniku z działalności biznesowej - podał bank w raporcie.

Bank poprawił co prawda wynik odsetkowy i prowizyjny w ujęciu rocznym, ale na wynik znacząco wpłynął wzrost kosztów działania. Wynik odsetkowy banku w wyniósł 3,6 mld zł i wzrósł 51 proc. rok do roku. Wynik z prowizji wyniósł 1,25 mld zł i wzrósł o 20 proc. rok do roku.

Koszty operacyjne banku w II kwartale wyniosły 2,36 mld zł, wzrosły o 65 proc. rok do roku.

PKO BP poinformował, że w pierwszym półroczu 2022 roku zarejestrował prawie 27,6 tys. wniosków o mediacje, a prawie 16 tys. z nich zakończyło się pozytywnie. Mediacji zakończonych negatywnie na koniec I półrocza 2022 roku było 5 780.

