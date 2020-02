Koniec z niezapowiedzianymi kontrolami fiskusa, ale tylko u wybranych

Od 1 lipca 2020 r. około 2700 największych firm działających w kraju będzie mogło zawierać z szefem Krajowej Administracji Skarbowej tzw. umowę o współdziałanie. Może to oznaczać koniec z niezapowiedzianymi kontrolami fiskusa. Na razie program ten ma charakter pilotażowy i sprawdzający.







Nowe oblicze administracji skarbowej?

Partnerstwo na podstawie umowy o współpracy jest dostępne jedynie dla największych firm, które osiągają roczny dochód ponad 50 mln euro (214 mln zł). Zgodnie ze statystyką przedstawioną przez Ministerstwo Finansów obecnie jest ok. 2700 takich podmiotów.Kryterium dochodowe nie jest jedynym warunkiem przystąpienia do umowy o współpracy. Oprócz tego podatnik będzie musiał pozytywnie przejść przez dwa audyty weryfikujące jego uczciwość podatkową oraz potwierdzające wprowadzenie w firmie wewnętrznych ram nadzoru podatkowego.W pierwszej, pilotażowej fazie projektu Ministerstwo Finansów planuje podpisać tylko 20 umów.Zastępca szefa KAS oraz wiceszef resortu finansów Paweł Cybulski przekonuje, że umowa o współdziałaniu jest jedynie częścią większego projektu skierowanego na zmianę roli fiskusa w stosunkach z podatnikiem.Administracja skarbowa, do tej pory występująca w restrykcyjnej i fiskalnej roli, ma stać się instytucją usługodawczą dla obywateli, a ograniczenie kontroli ma być sztandarowym punktem tej zmiany, informuje kancelaria Skarbiec.Cybulski podkreśla jednak, że oferowane ustępstwo przysługuje jedynie rzetelnym i uczciwym podatnikom. Ci, którzy pozostaną oporni wobec podatkowych obowiązków, wciąż będą szczegółowo kontrolowani przez fiskusa.Zmniejszenie represyjnego działania administracji skarbowej względem podatnika jest szansą dla KAS na poprawę negatywnego wizerunku. Same deklaracje jednak nie wystarczą, podkreśla KP Skarbiec.Projekt umowy o współdziałaniu prezentuje się optymistycznie na papierze. Z jego oceną należy jednak poczekać do czasu pojawienia się rezultatów programu pilotażowego. Przeszkodą w efektywnym wdrażaniu przychylnych podatnikom zmian może okazać się sam personel pracowniczy administracji skarbowej, przyzwyczajony do starego, restrykcyjnego charakteru postępowania wobec podatników.