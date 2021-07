Konin otrzyma 3,5 mln euro w ramach programu "Rozwój lokalny"

Konin (Wielkopolskie) otrzyma 3,5 mln euro w ramach programu "Rozwój lokalny" finansowanego m.in. z Funduszy Norweskich - poinformowano na piątkowej konferencji prasowej. Na realizację kompleksowych projektów rozwojowych 29 polskich miast otrzyma łącznie ponad 102 mln euro.

Program "Rozwój lokalny" ma wspierać rozwój małych i średnich miast. Zgłaszane przez samorządy projekty zawierały długoterminowe, zintegrowane i wielotematyczne koncepcje, które mają wpłynąć na poprawę komfortu życia mieszkańców.

Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W piątek w Koninie wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda poinformował, że jego resort wybrał zwycięskie miasta, z których każde dostanie ponad 3,5 mln euro wsparcia.

"Zakończyliśmy wielomiesięczny proces przygotowań i wyboru projektów miast, które ubiegały się o fundusze z tego programu. Ze względu na trudną sytuację spowodowaną pandemią, udało się nam się poszerzyć listę miast, które otrzymają dofinansowanie na zrównoważony rozwój" - powiedział wiceminister.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej podało, że program promuje działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza, ograniczanie bezrobocia, migracji zarobkowej do dużych miast, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. Jak wskazano, to także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Dofinansowanie uzyskał złożony przez Konin projekt "Generator miejskiej energii źródłem sukcesu Konina". Prezydent miasta Piotr Korytkowski przyznał, że całe przedsięwzięcie zostało obliczone na kwotę 42 mln zł.

"Uzyskana w ramach tego programu kwota ok. 16 mln zł nie pozwoli nam zrealizować wszystkich zaplanowanych rzeczy. Musimy zweryfikować zadania zawarte we wniosku, przeanalizujemy, jakie elementy zostaną zrealizowane teraz, jakie - dzięki kolejnym pozyskanym środkom" - wyjaśnił.

Korytkowski podał, że w tej kadencji samorządu, od 2018 roku, miasto pozyskało w sumie ponad 301 mln zł z funduszy zewnętrznych.

"To są pieniądze, które stanowią połowę naszego rocznego budżetu. Dzięki nim będziemy mogli zrealizować zadania za 461 mln zł. Ambicją moją jest to, aby do końca kadencji zwiększyć tę kwotę do 600 mln zł, aby zyskać dodatkowo, w ciągu całej kadencji, jeden roczny budżet" - przyznał.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że program "Rozwój lokalny" ma na celu wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska, przedsiębiorczości, efektywności administracji publicznej i standardów życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą ze specjalnej puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.

"Polska już po raz trzeci będzie korzystać z tych środków. Do dyspozycji na lata 2014-2021 (okresy wdrażania Funduszy norweskich i funduszy UE nie pokrywają się) mamy 809 milionów euro" - podało w piątek ministerstwo.

