Koniunktura: przedstawiciele branży handlowej liczą na świąteczny szał zakupów

Przedstawiciele branży handlowej liczą, że świąteczny szał zakupowy wygra z IV falą pandemii koronawirusa. Subindeks Barometru EFL dla sektora handlowego na IV kwartał br. wyniósł 50,1 pkt., o 2,1 pkt. więcej niż kwartał wcześniej – podano we wtorkowej informacji prasowej EFL.

"Wartość subindeksu Barometr EFL dla sektora handlowego na IV kwartał br. jako jedna z dwóch (obok produkcji) wzrosła w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wyniosła 50,1 pkt., czyli minimalnie przekroczyła próg ograniczonego rozwoju, co oznacza wzrost o 2,1 pkt. kw./kw." - podano we wtorkowej informacji prasowej EFL.

Jak wyjaśniono, największy wpływ na taki wynik miały prognozy w obszarze sprzedaży i płynności finansowej. Według informacji prasowej, ponad 34 proc. przedstawicieli firm handlowych w związku z przypadającym na ostatnie tygodnie roku okresem świątecznym spodziewa się wzrostu zamówień w IV kwartale tego roku, co stanowi największy odsetek wśród 6 sektorów.

"Na spadek sprzedaży wskazuje dwukrotnie mniejsza grupa - 18 proc. zapytanych. Za sprzedażą idą prognozy dotyczące płynności finansowej. Tutaj podobnie jest najbardziej liczna grupa optymistów spośród 6 sektorów. Na poprawę płynności wskazuje 31 proc. +handlowców+" - stwierdzono.

W informacji prasowej wskazano także, że w sektorze handlowym widać umiarkowany optymizm. Na pytanie "jak zmieni się kondycja branży w ciągu kolejnych 6 miesięcy" największy odsetek stanowią ci, którzy nie przewidują zmiany (36 proc.).

"Aż 32 proc. zapytanych spodziewa się pogorszenia sytuacji w kolejnych miesiącach, podczas gdy polepszenia 31 proc. Choć optymistów jest najmniej wśród przedstawicieli firm handlowych, to patrząc na wszystkie badane branże, ich odsetek jest najwyższy. Na przykład w budownictwie poprawy sytuacji spodziewa się tylko 18 proc. badanych, w produkcji 24 proc., a w transporcie 13 proc." - podano w informacji prasowej.

Przypomniano także, że wartość głównego indeksu Barometru EFL na IV kwartał 2021 roku wyniosła 50,3 pkt. Osiągnięty poziom jest o 3,2 pkt. niższy niż w III kwartale tego roku.

Jak wyjaśniono, Barometr EFL jest syntetycznym wskaźnikiem informującym o skłonności firm z sektora MŚP do wzrostu, czyli rozwoju rozumianego, jako stawianie sobie przez przedsiębiorstwa celów związanych ze wzrostem sprzedaży i produkcji, ekspansją na nowe rynki i maksymalizacją zysków, co jest związane z inwestycjami w środki trwałe.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl