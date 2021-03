Koniunktura w firmach wciąż na minusie. Oto analiza branża po branży

Koniunktura w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach oraz w gastronomii i zakwaterowaniu nie napawa optymizmem, choć w poszczególnych dziedzinach pesymizm jest nieco mniejszy lub na podobnym poziomie jak przed miesiącem. Nadal jednak w marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w większości obszarów gospodarki poniżej średniej długookresowej, a więc na ujemnym poziomie – informuje Główny Urząd Statystyczny.

Handel hurtowy ze spadkiem zamówień

Handel detaliczny - ceny będą rosnąć szybciej

Usługi ze wzrostem opóźnień w płatnościach

Zakwaterowanie czeka na sezon

Gastronomia patrzy pesymistycznie

Informacja i komunikacja - lepiej niż przed miesiącem

Działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności wynosi 5,8 proc. (przed rokiem 7,3 proc.). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (61,3 proc. w marcu br., 39,3 proc. w analogicznym miesiącu ubiegłego roku) oraz kosztami zatrudnienia (60,2 proc. w marcu br., 69,9 proc. przed rokiem).W porównaniu z marcem 2020 r. w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, natomiast spadło trudności wynikających z niedoboru wykwalifikowanych pracowników (z 46,8 proc. do 32,1 proc.).W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w handlu hurtowym na poziomie minus 2,3 (minus 4,7 w lutym). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,8 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 15 proc. (miesiąc wcześniej odpowiednio 11,4 proc. i 16 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Oceny i przewidywania dotyczące sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od zgłaszanych na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Stan zapasów towarów jest nadal uznawany przez przedsiębiorców za nadmierny. Zapowiadany spadek zamówień towarów u dostawców może być mniejszy od prognozowanego w lutym. Możliwe są niewielkie redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują utrzymanie tempa wzrostu cen” – diagnozuje GUS.W marcu br. 6,2 proc. przedsiębiorstw handlu hurtowego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (8,8 proc. przed rokiem). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (64,7 proc. w marcu br., 44,5 proc. przed rokiem).W ujęciu rocznym w największym stopniu wzrosło znaczenie utrudnień związanych z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej, a najbardziej zmniejszyło się odczuwanie uciążliwości wynikających ze zbyt dużej konkurencji na rynku (z 41,8 proc. do 33,4 proc.), niedoboru pracowników (z 19,7 proc. do 12,7 proc.), a także kosztów zatrudnienia (z 50,3 proc. do 44,1 proc.).W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie minus 6,7 (minus 10,0 przed miesiącem). Poprawę koniunktury sygnalizuje 12,5 proc. badanych przedsiębiorstw, pogorszenie – 19,3 proc. (w lutym odpowiednio 10,9 proc. i 20,9 proc.). Pozostałe podmioty uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Diagnozy i prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od zgłaszanych w lutym. Firmy odnotowują nadmierny poziom zapasów towarów. Zapowiadany spadek zamówień towarów u dostawców może być mniejszy od przewidywanego przed miesiącem. Planowane są niewielkie redukcje zatrudnienia. Przedsiębiorcy prognozują, że ceny będą rosnąć szybciej niż oczekiwano w lutym” – podaje GUS.W marcu br. 4,3 proc. przedsiębiorstw handlu detalicznego deklaruje, że nie napotyka na problemy w prowadzeniu bieżącej działalności (7,7 pro. przed rokiem). Przedsiębiorstwa zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (61 proc. w marcu br., 34,8 proc. w analogicznym miesiącu ub.r.) oraz kosztami zatrudnienia (54,3 proc. w marcu br., 60,8 proc. przed rokiem).W skali roku najbardziej wzrosło znaczenie bariery niepewności ogólnej sytuacji gospodarczej, natomiast najistotniej zmniejszyły się uciążliwości wynikające z niedoboru pracowników (z 26,4 proc. do 14,2 proc.) i zbyt dużej konkurencji na rynku (z 48,6 proc. do 38,8 proc.).W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w usługach na poziomie minus 2,9 (minus 2,7 w lutym). Poprawę koniunktury odnotowuje 12,6 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 15,4 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12,8 proc. i 15,5 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystnie niż przed miesiącem. Przewidywania dotyczące popytu oraz sprzedaży są nieznacznie pozytywne i lepsze od formułowanych w lutym. Prognozy sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od sygnalizowanych w ubiegłym miesiącu. Odnotowywany jest dalszy wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Dyrektorzy jednostek zapowiadają nieznaczne zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach można spodziewać się niewielkiego wzrostu cen” – wynika z badania GUS.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 8,5 proc. (przed rokiem 13,3 proc.).Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (62,6 proc. w marcu br., 43,8 proc. przed rokiem) i jest to bariera, której uciążliwość w skali roku wzrosła w największym stopniu.W porównaniu z marcem ub.r. najbardziej spadło znaczenie trudności związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 39,6 proc. do 27,9 proc.) i kosztami zatrudnienia (z 63,1 proc. do 53,9 proc.).W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w zakwaterowaniu kształtuje się na poziomie minus 42,0 (minus 44,9 w lutym). Poprawę koniunktury odnotowuje 9,9 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 51,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 12,2 proc. i 57,1 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Bieżący popyt, sprzedaż oraz sytuacja finansowa oceniane są mniej niekorzystnie niż w lutym. Również prognozy sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej pesymistyczne od sygnalizowanych przed miesiącem. Tylko przewidywania dotyczące popytu są nieco bardziej negatywne od notowanych w lutym. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, mniejszy od notowanego przed miesiącem. Zapowiadane są redukcje zatrudnienia, ale mniej znaczące od prognozowanych w lutym. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać wzrostu cen” – informuje w raporcie GUS.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 0,3 pro. (przed rokiem 3,1 proc.). Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (70 proc. w marcu br., 46,6 proc. przed rokiem – uciążliwość tej bariery w skali roku wzrosła w największym stopniu).W porównaniu z marcem ub.r. najbardziej spadło znaczenie bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 50,8 proc. do 10,5 proc.).W marcu w gastronomii wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 28,6 (minus 37,8 w lutym). Poprawę koniunktury odnotowuje 7,7 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 36,3 proc. (przed miesiącem odpowiednio 6,5 proc. i 44,3 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Zarówno diagnozy, jak i przewidywania dotyczące popytu, sprzedaży oraz sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od notowanych w ubiegłym miesiącu. Sygnalizowany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami przewidują redukcje zatrudnienia, choć mniejsze niż w lutym. W najbliższych trzech miesiącach można oczekiwać wzrostu cen, większego od spodziewanego w lutym” – oceniają przedsiębiorcy.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 10,8 proc. (przed rokiem 9,2 proc.).Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (63,5 proc. w marcu br., 33,5 proc. przed rokiem – znaczenie tej bariery wzrosło w największym stopniu w skali roku) oraz kosztami zatrudnienia (53,2 proc. w marcu br., 74,5 proc. przed rokiem).W porównaniu z marcem ub.r. najbardziej spadła uciążliwość barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 32,5 proc. do 9,5 proc.) oraz kosztami zatrudnienia.W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się w sekcji na poziomie plus 12,5 (plus 7,9 w lutym). Poprawę koniunktury odnotowuje 21,7 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 9,2 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18,8 proc. i 10,9 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są mniej pesymistycznie niż w lutym, natomiast aktualna sytuacja finansowa nieznacznie pozytywnie i lepiej niż przed miesiącem. Przewidywania w tym zakresie są nieznacznie korzystne i lepsze od sygnalizowanych w lutym. Odnotowywany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usług. Kierujący jednostkami prognozują dalsze zwiększenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest niewielki wzrost cen” – podkreśla GUS.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 10,8 proc. (przed rokiem 15,6 proc.).Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (54,9 proc. w marcu br., 31,2 proc. przed rokiem – jest to bariera, której znaczenie w stosunku do marca ub.r. wzrosło w największym stopniu).W marcu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie minus 1,7 (minus 2,3 w lutym). Poprawę koniunktury odnotowuje 15,1 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 16,8 proc. (przed miesiącem odpowiednio 16 proc. i 18,3 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.„Diagnozy oraz prognozy popytu i sprzedaży, a także oceny bieżącej sytuacji finansowej są mniej niekorzystne od formułowanych przed miesiącem. Prognozy sytuacji finansowej są pesymistyczne i zbliżone do planowanych w lutym. Zgłaszany jest wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi, nieco większy od notowanego w ubiegłym miesiącu. Przewidywane redukcje zatrudnienia mogą być nieco mniejsze od planowanych w lutym. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest dalszy wzrost cen” – przewidują finansiści.Odsetek przedsiębiorców nieodczuwających żadnych barier w prowadzeniu bieżącej działalności kształtuje się na poziomie 7,6 proc. (przed rokiem 13,8 proc.).Firmy zgłaszające bariery najczęściej wskazują na trudności związane z niepewnością ogólnej sytuacji gospodarczej (71 proc. w marcu br., 37,6 proc. przed rokiem). Znaczenie tej bariery wzrosło w największym stopniu w skali roku.W stosunku do marca ub.r. najbardziej spadła istotność bariery związanej z niedoborem wykwalifikowanych pracowników (z 26 proc. do 16,1 proc.).