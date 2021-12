Koniunktura w grudniu słabsza niż w listopadzie

Miesięczny Indeks Koniunktury, opracowywany przez PIE i BGK, spadł w grudniu o 3,2 pkt. wobec listopada i wynosi 105,8 pkt. O spadku wskaźnika zdecydowały negatywne zmiany dot. wartości sprzedaży, mocy produkcyjnych, inwestycji. Jednocześnie 30 proc. firm planuje podwyżki wynagrodzeń.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Spadek mocy

Schłodzenie koniunktury

- Zwłaszcza w wartości sprzedaży ten spadek jest relatywnie duży - dodała.Analitycy zwrócili uwagę, że najbardziej widoczny spadek zarysował się dla mocy produkcyjnych. Choć 3/4 firm deklaruje, że ich moce produkcyjne są wystarczające, to spadł odsetek firm, w których moce są zbyt małe. Wzrósł natomiast udział jednostek, w których są one zbyt duże.- Może to świadczyć o mniej korzystnych niż poprzednio przewidywaniach popytu - ocenili twórcy indeksu.Podkreślili, że wśród firm deklarujących zbyt duże moce produkcyjne zwraca uwagę wzrost w branży handlowej. W przypadku nowych zamówień, podobnie jak miesiąc wcześniej, zanotowano przewagę spadków nad wzrostami.Zybertowicz zauważyła, że jeszcze w listopadzie, mimo małego spadku wskaźnika MIK, liczono, że inwestycje przekroczą próg neutralny - "jednak koniec roku zweryfikował te optymistyczne oczekiwania".Piotr Dmitrowski z departamentu badań i analiz Banku Gospodarstwa Krajowego zwrócił uwagę, że w grudniu nastąpiło schłodzenie koniunktury - MIK obniżył się ze 109,0 pkt. w listopadzie do 105,8 pkt., czyli do najniższego poziomu od 6 miesięcy.Według niego wpływ na to mogły mieć czynniki sezonowe, widoczne w obniżeniu aktywności w budownictwie, czy też związane z falą covidowych zakażeń, które mogły osłabić nastroje w handlu detalicznym. Dodał, że niespodzianką jest poprawa nastrojów w sektorze przetwórstwa przemysłowego, mimo problemów podażowych, które trawią branżę motoryzacyjną.Ekspert zwrócił uwagę na rosnącą presję płacową, powszechną sektorowo. "Mierzący ją indeks jest najwyższy w historii badania. Świadczy to o ograniczeniach podażowych na rynku pracy, jak również koresponduje z rosnącą inflacją" - wyjaśnił. Według niego w efekcie może się to przyczyniać się do rewizji w dół planów przedsiębiorstw dotyczących zwiększania zatrudnienia.Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) powstał na podstawie pomiarów dokonanych w siedmiu kluczowych obszarach działalności przedsiębiorstw: wartość sprzedaży, nowe zamówienia, zatrudnienie, wynagrodzenia, moce produkcyjne, wydatki inwestycyjne, sytuacja finansowa. Poziomy liczbowe MIK są obliczane na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzanych na reprezentatywnej próbie 500 przedsiębiorstw.