Koniunktura w maju: fatalne nastroje hotelarzy

W maju przedsiębiorcy nieco mniej pesymistycznie oceniali przyszłość – wynika z badań koniunktury Głównego Urzędu Statystycznego. Nastroje jednak nadal były fatalne. Najgorsze w hotelarstwie i gastronomii, najlepsze w dziale „informacja i komunikacja”.

- Bieżący popyt i sprzedaż oceniane są nieznacznie niekorzystniej niż w kwietniu, przy utrzymujących się negatywnych opiniach dotyczących aktualnej sytuacji finansowej. Odpowiednie przewidywania są mniej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Sygnalizowany jest dalszy wzrost opóźnień płatności za wykonane usługi. Kierujący jednostkami zapowiadają ograniczenie zatrudnienia. W najbliższych trzech miesiącach spodziewany jest spadek cen, zbliżony do prognozowanego w kwietniu – twierdzi GUS w swoim komunikacie.W relatywnie niezłych nastrojach przez obecny kryzysy przechodzi również branża finansowa, chociaż akurat w jej przypadku wskaźnik koniunktury był nieznacznie gorszy niż przed miesiącem - minus 18,8 (minus 18,2 w kwietniu). Poprawę koniunktury odnotowuje 15,8 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 34,6 proc. (przed miesiącem odpowiednio 18,0 proc. i 36,2 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.W pozostałych sektorach gospodarki pesymizm był – mimo pewnej poprawy nastrojów – znacznie większy. W przetwórstwie przemysłowym wskaźnik koniunktury wyniósł minus 34,9 pkt. (minus 44,2 pkt w kwietniu), w budownictwie minus 38,8 pkt (minus 47,1 pkt miesiąc wcześniej), w handlu hurtowym minus 33,3 pkt (minus 39,8 pkt w kwietniu), w detalicznym – minus 43,4 pkt (minus 49,5 pkt w kwietniu) i w transporcie i gospodarce magazynowej – minus 39,4 pkt (minus 48,8 pkt w kwietniu).Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej jest wskaźnikiem złożonym. Obliczany jest jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na pytania z ankiety miesięcznej dotyczące bieżącej i przewidywanej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstwa. Przyjmuje wartości od -100 do +100, przy czym wartości poniżej zera są oceniane jako negatywne (wskazujące na gorszą koniunkturę), a powyżej zera – jako pozytywne (wskazujące na dobrą koniunkturę). Wskaźnik przyjmujący wartość równą zero oznacza sytuację, gdy koniunktura nie zmienia się.