Koniunktura w marcu. Cisza przed burzą

Badania koniunktury w województwach przeprowadzone przez GUS – te z marcową datą - nie obrazują jeszcze skali kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, ale świadczą o narastającym niepokoju przedsiębiorców, którzy usłyszeli pierwsze pomruki burzy. Na te dane patrzymy jak na stare zdjęcia – wiemy, jak przewróciło się życie, także gospodarcze, kilkanaście dni później....

Biznes czuł chłód

Sezonu nie będzie

Były jednak i branże, gdzie widać było większą nerwowość i więcej obaw o przyszłość. W sektorze transport i gospodarka magazynowa wprawdzie spadek wskaźnika koniunktury zanotowało „zaledwie” trzynaście województw ( a więc o jedno mniej niż w przypadku przetwórstwa), ale w sektorze produkcji przemysłowej w czternastu z szesnastu województw odnotowano pogorszenie koniunktury– co zwiastuje ochłodzenie koniunktury.Tu też najbardziej optymistyczne okazało się województwo opolskie, gdzie koniunktura w transporcie wyniosła 7,4 pkt (spadek z 8 pkt w lutym). Koniunktura była na minusie w większości województw, ale niepokój mogło budzić tempo pogorszenia nastrojów. W niektórych przypadkach sięgało ok. 15 proc – jak w woj. dolnośląskim (spadek z 3,1 pkt do 16,3 pkt) czy Kujawsko-Pomorskiem – spadek z 9,9 pkt do -6,4 pkt, w niektórych nawet 30 pkt – jak w woj. małopolskim. (spadek z minus 2,1 pkt do 32,2 pkt.).Być może branża transportowa lepiej zdawała sobie sprawę z nadciągającej burzy, chociaż rzecz jasna nie była w stanie przewidzieć jej skali, ani przygotować się na tsunami. Warto przypomnieć, że ograniczenia w ruchu pojawiły się w Polsce dopiero w połowie marca, ale w ruchu transgranicznym były wprowadzane znacznie wcześniej. Dość wspomnieć, że większość europejskich linii lotniczych zawiesiło loty do Chin już pod koniec stycznia.Pojawiały się coraz częstsze pytania o zaburzenia łańcuchów dostaw w związku z izolacją znacznych połaci Chin i wstrzymaniem produkcji w wielu zakładach tej „fabryki świata”.Niepokój widać było również w sektorze handlu detalicznego – tylko w Łódzkiem wskaźnik koniunktury był na nieznacznym plusie 3,2 pkt, po spadku z 5,5 pkt w lutym), w pozostałych województwach plasował się poniżej zera (chociaż w trzech województwach – lubuskim, podkarpackim i warmińsko-mazurskim – nastroje nieco się poprawiły, nie na tyle jednak, by z optymizmem patrzeć w przyszłość.Można domniemywać, że na kiepskie rokowania koniunktury w tej branży miało wpływ oczekiwane spowolnienie – w ostatnich miesiącach konsumpcja rosła coraz wolniej i sektor mógł mieć obawy, że spowolnienie jedynie nasili niechęć do zakupów.Także sektor handlu hurtowego zanotował pogorszenie nastrojów w trzynastu województwach (wskaźnik koniunktur wzrósł jedynie w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i lubelskim). Tu sytuacja wyjściowa była jednak o tyle lepsza niż w detalu, że koniunktura była dodatnia w połowie województw.Można powiedzieć, że kolejny sektor, która dziś ekstremalnie boleśnie odczuwa restrykcji związane z epidemią – czyli gastronomia i zakwaterowanie przywitała marzec w kwaśnych nastrojach, chociaż nie bez pewnych nadziei. Poprawę koniunktury odnotowano aż w dziewięciu województwach, z tym, że mimo to w trzynastu pozostawała ona ujemna.Najbardziej pesymistyczni pozostawali przedsiębiorcy z Podlasia – wskaźnik koniunktury wynosiła minus 40,7 pkt, a i tak była to poprawa nastrojów w stosunku do lutego, kiedy ów wskaźnik wynosił -52,2 pkt. Najbardziej pesymistyczni – poza podlaskimi byli przedsiębiorcy z Mazowsza (minus 16,5 pkt.) i Wielkopolski (minus 13,9 pkt na dodatek był to spory zjazd, bo z 18,7 pkt). Największym optymizmem tryskali przedsiębiorcy z Małopolski, gdzie wskaźnik koniunktury wzrósł z 20,7 pkt do 26,6 pkt.Ostrożnemu optymizmowi tej branży trudno się dziwić – wszak lada moment miał się zacząć sezon turystyczny, który nawet biorąc pod uwagę spowolnienie i lokalne (jak się wówczas wydawało) ograniczenia związane z koronawirusem mógłby dać co najmniej zadowalający zarobek. Nikt się nie spodziewał, że sezon turystyczny zostanie w tym roku odwołany….Marcowe badania koniunktury są – po trzech tygodniach od zakończenia badania – już historyczne. O tyle jednak interesujące, że odzwierciedlają nastroje polskich przedsiębiorców z „ostatniej chwili” przed epidemią. Widać, że polscy przedsiębiorcy byli świadomi nadchodzącego spowolnienia, oczekiwali nieco trudniejszego okresu. Można mieć nadzieję, że w związku z tym przynajmniej jakaś część z nich przygotowała się na nieco cięższe czasy. Trudno jednak przypuszczać, że gromadzili rezerwy na przetrwanie długotrwałej recesji, na którą się zanosi.Przygotowanie na krytyczne czasy, jakie przeżywamy obecnie, nie było możliwe i nikt - od mikrofirm po największe korporacje - nie był na to gotowy.