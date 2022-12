Koniunktura w Polsce straszy we wszystkich obszarach

Większość obszarów gospodarki na koniec roku 2022 utrzymuje negatywne oceny koniunktury, a wskaźnik długookresowego klimatu w gospodarce utrzymuje się poniżej poziomu średniej długookresowej we wszystkich obszarach.

27 grudnia Główny Urząd Statystyczny zaprezentował badanie koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w grudniu 2023 roku. Wynika z niego, że grudniu większość obszarów gospodarki utrzymuje negatywne oceny koniunktury. Najbardziej pesymistyczna ocena dotyczy branży budowlanej (minus 23,9) przetwórstwa przemysłowego (minus 19,5) oraz zakwaterowania i gastronomii (minus 19,5).

Koniunktura jest oceniania pozytywnie jedynie w branży finansowej i ubezpieczeniowej (plus 9,9) oraz informacyjno-komunikacyjnej (plus 8), jednakże i w tym przypadku wyniki odbiegają od średniej długookresowej.

Największe bariery dla gospodarki w ostatnim roku stanowią wysokie odsetki bankowe w handlu detalicznym i hurtowym. Na te bariery składają się również wysokie koszty zatrudnienia w zakwaterowaniu i gastronomii. Ponadto istotną barierę stanowi również stan niepewności wynikający z aktualnej sytuacji gospodarczej.

Największa liczba przedsiębiorców, wskazując bariery, zwraca uwagę na niepewność gospodarczą (65,5 proc. w grudniu, 53,6 proc. przed rokiem). Na kolejnym miejscu znalazły się rosnące koszty zatrudnienia jako przyczyna trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej (56,0 proc. w grudniu, 51,6 proc. w analogicznym miesiącu rok wcześniej).

W ujęciu miesięcznym w stosunku do listopada 2022 r. wskaźniki koniunktury są mniej pesymistyczne - minus 19,5, wobec minus 20 przed miesiącem.

W grudniu poprawę koniunktury sygnalizuje 7 proc. przedsiębiorstw wobec 6,8 proc. w listopadzie. Z kolei spadek koniunktury zasygnalizowało 26,5 proc. wobec 27,4 proc. w listopadzie. Taki stan rzeczy wynika głównie z mniejszych opóźnień w płatnościach w stosunku do listopada. Sygnalizowany jest również pewien nadmiar zapasów towarów.

Jednakże negatywnie przedstawiają się prognozy w związku ze wzrostem cen i możliwą redukcją zatrudnienia w 2023 roku.

Duże różnice w koniunkturze odnotowują poszczególne sektory. Jednakże wszędzie tendencja jest spadkowa

Branżą, w której przedsiębiorstwa najgorzej oceniają swoją koniunkturę, jest budownictwo. Wynika to przede wszystkim z trzech głównych czynników, jakimi są: wysokie ceny materiałów (73,5 proc. w grudniu br., 63,1 proc. w analogicznym miesiącu ub.r.), koszty zatrudnienia (72,4 proc. w grudniu br., 64,6 proc. przed rokiem) oraz niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (69,0 proc. w grudniu br., 60,4 proc. w analogicznym miesiącu ub.r.).

Z kolei branżą, która najlepiej wypadła w grudniu, była działalność finansowa i ubezpieczeniowa. Także jednak i tutaj odnotowano spadki w stosunku do poprzedzających miesięcy. W grudniu wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury kształtuje się na poziomie plus 9,9 (plus 10,5 w listopadzie).

Poprawę koniunktury odnotowuje 19,9 proc. badanych firm, a jej pogorszenie – 10,0 proc. (przed miesiącem odpowiednio 20,2 proc. i 9,7 proc.). Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie – podaje GUS.

Do wzrostu negatywnych opinii przyczynia się przede wszystkim wzrost opóźnień w płatnościach za usługi. Z pozytywnych czynników można wymienić spodziewany wzrost zatrudnienia. Z kolei wzrost cen w finansach i ubezpieczeniach ma nieznacznie przyhamować.