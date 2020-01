Konkurs Chopinowski, 250. urodziny Beethovena i "Halka" w reż. Trelińskiego w 2020 roku

Konkurs Chopinowski, 250. urodziny Beethovena oraz wyczekiwana przez polską publiczność "Halka" w reżyserii Mariusza Trelińskiego, której premiera odbyła się w grudniu w Wiedniu, to wydarzenia 2020 roku w muzyce klasycznej. Polskę odwiedzą m.in. wiolonczelista Mischa Maisky oraz skrzypaczka Bomsori Kim.

Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina z edycji na edycję przyciąga coraz więcej widzów. XVII edycję konkursu według niezależnych badań Centrum Badania Opinii Społecznej, Instytutu Monitorowania Mediów i "Press-Service Monitoring Mediów" śledziło na całym świecie ponad 31 mln ludzi. Jak podał Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, do udziału w tegorocznej XVIII edycji zgłosiło się ponad 500 pianistów. To rekordowa liczba zgłoszeń w całej historii konkursu, który odbywa się od 1927 r. 9 marca komisja kwalifikacyjna ogłosi nazwiska 160 pianistów dopuszczonych do eliminacji, które odbędą się w dniach 17-28 kwietnia. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą reżyser dźwięku Lech Dudzik, pianiści Janusz Olejniczak, Piotr Paleczny, Katarzyna Popowa-Zydroń i Wojciech Świtała. Po eliminacjach do konkursu dopuszczonych zostanie 80 muzyków, przesłuchania rozpoczną się 2 października. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie https://chopin2020.pl

W lutym w Polsce będzie można obejrzeć "Halkę" w reżyserii Mariusza Trelińskiego, której premiera odbyła się w grudniu 2019 r. w Theater an der Wien. Treliński w grudniu powiedział PAP, że przeniósł tematykę i akcję w lata 70. ubiegłego wieku. Treliński zwrócił uwagę, że równość ludzi forsowana przez komunistów dawała odwrotny efekt. "Pozornie wszyscy byliśmy tacy sami, ale właśnie przez to w człowieku rodziła się potrzeba wyróżnienia się, co powodowało pogardę dla innych, gorszych". "W tej epoce objawiało się to np. fałszywymi drzewami genealogicznymi, budowaniem sobie szlacheckich dworków z kolumnadami" - dodał.

"Ten paradoks poszukiwania nierówności wydał mi się szalenie ciekawy. U Moniuszki w +Halce+ zawarta jest struktura pogardy, która powoduje, że jeden człowiek traktuje drugiego jako coś gorszego" - tłumaczył. Reżyser umieścił akcję w hotelu, który jest metaforą relacji społecznych. Jego zdaniem tam właśnie najlepiej widać hierarchię. "Fakt, że jedni obsługują drugich, bogatszych, stwarza możliwość współczesnego ujęcia problemów zarysowanych w +Halce", pokazania protekcjonalności, wyższości i upokorzeń wobec osób usytuowanych niżej" - tłumaczył.

Spektakl powstał w koprodukcji Teatru Wielkiego - Opery Narodowej z Theater an der Wien. W przedstawieniu premierowym jako Jontek wystąpi Piotr Beczała, który brał również w wiedeńskiej premierze. Tomasz Rak zaśpiewa partię Janusza, a w tytułową Halkę wcieli się Izabela Matuła. W wiedeńskich spektaklach w rolę Janusza wcielił się Tomasz Konieczny, a Halki Amerykanka Corinne Winters. Autorem scenografii jest Boris Kudlicka, kostiumy zaprojektowała Dorota Roqueplo, choreografię stworzył Tomasz Wygoda. Muzycy wystąpią pod przewodnictwem Łukasza Borowicza.

W maju w TW-ON odbędzie się premiera opery "Medea" Luigi Cherubiniego w reżyserii Simona Stone'a. Spektakl ten został zrealizowany w koprodukcji z Festiwalem w Salzburgu, gdzie miał swoją premierę. W rolę Kreona wcielił się Vladimir Feliauer, jako Dirce wystąpi Joanna Moskowicz, w Jazona wcieli się Migran Agadzhanyan, Medeą będzie Khatuna Chokhonelidze, Monika Ledzion-Porczyńska wystąpi jako Neris.

W Filharmonii Szczecińskiej w lutym wystąpi inny światowej sławy baryton Artur Ruciński, który występuje m.in. w Metropolitan Opera w Nowym Jorku. W marcu urodzony we Wrocławiu niemiecki dyrygent Christoph Eschenbach poprowadzi Bamberger Symphoniker na koncercie z okazji 250. urodzin Beethovena. Na koncercie wystąpi również flecista Stahtis Karapanos. Sam Eschenbach kończy w tym roku 80 lat.

W 2020 r. jest więcej okrągłych rocznic. Świętować będą zarówno artyści, jak i instytucje. W tym roku obchodzić będziemy 210. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina. Z tej okazji odbędzie się koncert w Filharmonii Narodowej, na którym wystąpią skrzypaczka Alena Baeva, altowiolista Piotr Szumieł, wiolonczelista Alexander Rudin oraz pianista Vadym Kholodenko. Wykonają utwory Chopina, Beethovena i Mozarta. Rocznica ta zostanie również uczczona w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie koncertem Ingolfa Wundera. W tym sezonie w Filharmonii Podkarpackiej wystąpi również m.in. skrzypaczka Bomsori Kim - laureatka drugiego miejsca na XV Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego.

Trzema koncertami uczczony zostanie również jubileusz 250. urodzin Beethovena. W FN od 11 do 13 lutego wystąpią Meccore String Quartet, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa i Chiaroscuro Quartet. W tym roku obchodzić będziemy również m.in. 30. rocznicę śmierci Leonarda Bernsteina, 10. rocznicę śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego.

Z okazji 90. urodzin sopranistki Teresy Żylis-Gary w Teatrze Wielkim odbędzie się jej benefis. Wieczór poprowadzi Wiesław Ochman. Wystąpią Marcelina Beucher, Ilona Krzywicka, Aleksandra Kubas-Kruk, Olga Pasiecznik (soprany), Urszula Kryger (mezzosopran), Tadeusz Szlenkier (tenor) oraz Marcin Bronikowski (baryton). Na fortepianie zagra Janusz Olejniczak. 80. urodziny będzie obchodził również skrzypek Krzysztof Jakowicz, a inny skrzypek Konstanty Andrzej Kulka 60. rocznicę swojego pierwszego solowego recitalu - obaj zagrają koncerty w FN.

Filharmonia Krakowska obchodzi zaś 75. lecie. To pierwsza po wojnie filharmonia w Polsce. Z powodu remontu do kwietnia koncerty będą odbywać się w innych lokalizacjach. Instytucja swój jubileusz obchodzić będzie koncertem, który odbędzie się 7 lutego. Orkiestra i Chór Filharmonii Krakowskiej oraz soliści Katarzyna Hołysz - sopran, Ewa Marciniec - mezzosopran, Karol Kozłowski - tenor, Markus Eiche - baryton wystąpią pod dyrekcją Michaela Zilma. Artyści wykonają IX Symfonię d-moll Ludwiga van Beethovena. Poza tym koncertem w 2020 r. w Filharmonii Krakowskiej będzie można usłyszeć m.in. światowej sławy wiolonczelistę Mischę Mayskiego oraz pianistów Dominika Wanię, Krzysztofa Książka i Ewę Pobłocką.

75-lecie obchodzi również Polskie Wydawnictwo Muzyczne. W ramach jednej z inicjatyw z okazji jubileuszu PWM będzie przypominać twórców, których dorobek stał się podstawą działalności wydawnictwa. W styczniu jest to Witold Lutosławski.

Muzyka Dawna - Orchestre des Champs-Elysees oraz Collegium Vocale Gent pod dyrekcją Philippe'a Herreweghe wystąpią w lutym w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Muzycy wykonają oratorium "Stworzenie świata" Josepha Haydna. Jako soliści wystąpią Mari Eriksmoen (sopran), Patrick Grahl (tenor), Florian Boesch (bas). Z kolei pod koniec stycznia w Filharmonii Szczecińskiej wystąpi skrzypaczka Isabelle Faust z towarzyszeniem orkiestry Il Giardino Armonico. Solistka gra na skrzypcach Stradivarius "Sleeping Beauty" z 1704 r. Artyści wykonają utwory włoskiego kompozytora baroku i wirtuoza skrzypiec Pietra Antonia Locatelliego.