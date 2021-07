Konkurs dla startupów w ramach Europejskiego Forum Przyszłości

Konkurs dla startupów z pulą nagród w wysokości 150 tys. zł odbędzie się w ramach Europejskiego Forum Przyszłości, zaplanowanego w dniach 6-8 października na Stadionie Śląskim w Chorzowie – poinformowali w piątek organizatorzy.

"Organizujemy konkurs dla startupów, dla najbardziej innowacyjnych firm, którego pula nagród to 150 tys. zł. Chcemy pokazać śląskie firmy funkcjonujące w różnych obszarach. Mam cichą nadzieję, że wśród tych, które wygrają, wybierzemy coś, co za parę lat stanie się przyszłością Śląska" - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej w Katowicach marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski.

Przypomniał, że podczas październikowego spotkania przedstawiciele samorządu, biznesu i nauki będą dyskutować o kierunkach rozwoju regionu. "Będziemy mówić o tym, jak zmieniać nasze województwo, jak może wyglądać w 2030 r., bo Europa się transformuje w kierunku gospodarki niskoemisyjnej" - podkreślił Jakub Chełstowski.

Na celowniku organizatorów konkursu dla startupów są innowacyjne produkty, usługi i procesy, które znajdą zastosowanie w regionach wdrażających procesy transformacji gospodarczej oraz w regionach postindustrialnych, chcących rozwijać się i tworzyć cyfrowe społeczeństwa. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zgłoszenia są przyjmowane za pośrednictwem platformy znajdującej się pod adresem: www.efp-silesia.com.

"Spośród zgłoszonych startupów w pierwszym etapie konkursu wybierzemy 50, które w kolejnej rundzie przygotują dwuminutową wideoprezentację. Do kolejnego etapu przejdzie 20 uczestników. Tam, razem z przedstawicielami Plug and Play będą pracować nad wystąpieniem podczas finałowej sesji na Stadionie Śląskim. W finale uczestnicy zaprezentują swoje rozwiązania przed jury i publicznością. Jury złożone z przedstawicieli Plug and Play oraz Śląskiego Funduszu Rozwoju wybierze spośród finalistów zwycięzcę i dwóch laureatów, którym wręczy kolejno 100 tys. zł, 30 tys. zł i 20 tys. zł" - tłumaczy Alina Komorowska ze Śląskiego Funduszu Rozwoju - organizatora Forum.

"Konkurs ma charakter międzynarodowy: transfer technologii na Śląsk i internacjonalizację śląskich technologii na świecie. Samo uczestnictwo w konkursie stwarza startupom możliwość rozwoju, skalowania biznesu oraz budowania rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej. No i oczywiście szanse na wdrożenie własnych koncepcji poprzez aktywny networking z inwestorami obecnymi na Stadionie Śląskim podczas Europejskiego Forum Przyszłości" - podkreśla dyrektor Plug and Play Austria Benjamin Kloss.

Konkurs został ogłoszony z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań, z których na co dzień korzysta Filharmonia Śląska w Katowicach - jednostka samorządu woj. śląskiego. Jej sala koncertowa jest jedyną w Europie, wyposażoną w nowoczesny ekran mgłowy, przeznaczony do wyświetlania hologramów. To drugie miejsce, obok Stadionu Śląskiego, związane z Europejskim Forum Przyszłości. Finałem pierwszego dnia będzie Gala Marszałka Województwa Śląskiego, która odbędzie się właśnie w Filharmonii.

"Ekran mgłowy to polski wynalazek, który pozwala na wyświetlanie obrazów na bardzo cienkiej warstwie powietrza o zwiększonej wilgotności. Niemal niewidoczna powierzchnia, na której pojawiają się hologramy sprawia, że elementy projekcji stają się integralną częścią tego, co jednocześnie dzieje się na estradzie na żywo" - powiedział dyrektor Filharmonii Śląskiej Adam Wesołowski. Podczas gali wszystkie punkty programu artystycznego zostaną wzbogacone hologramami. Zabrzmią m.in. utwory Wojciecha Kilara, a wystąpią: Śląska Orkiestra Kameralna pod batutą Macieja Tomasiewicza oraz pianista Piotr Sałajczyk.

Partnerami Europejskiego Forum Przyszłości jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technik Innowacyjnych EMAG oraz Plug and Play, akcelerator z Doliny Krzemowej, zrzeszający młode technologiczne firmy, światowe korporacje i inwestorów.

