Konrad Szymański: Polska zrobi wszystko, co będzie pomocne w ratyfikacji umowy ws. brexitu

Polska zrobi wszystko, co będzie pomocne w ratyfikacji umowy w sprawie brexitu po stronie brytyjskiej - zadeklarował wiceszef MSZ ds. europejskich Konrad Szymański. Jak ocenił brexit oparty o umowę ograniczy koszty gospodarcze, społeczne i polityczne.

"Nie sadzę, żeby w Wielkiej Brytanii była większość (polityczna), także w przyszłości, która by chciała odejść od europejskiego modelu w tej sprawie, ale to musi być wyjaśnione w umowie" - powiedział wiceszef MSZ.Szymański pytany o propozycję szefa RE Donalda Tuska, aby w sprawie przedłużenia terminu brexitu przeprowadzić pisemne konsultacje, podkreślił, że nie wybrano jeszcze trybu podjęcia tej decyzji."Jeżeli to będą decyzje, które nie będą obłożone warunkami politycznymi, nie będą skomplikowane, to wyobrażam sobie, że taka procedura pisemna mogłaby wystarczyć" - powiedział."Natomiast jeżeli okaże się, że w najbliższych godzinach, dniach będziemy mieli rozwój wypadków na Wyspach, który wymagałby bardziej zniuansowanego podejścia na przykład do krokowego czy warunkowego podejścia do przedłużenia tego formalnie rzeczy biorąc okresu negocjacji, chociaż o żadnych negocjacjach rzeczywiście nie mówimy, to pewnie wymagałoby to spotkania i uściślenia tej decyzji Rady tak, jak miało to miejsce do tej pory" - dodał wiceszef MSZ.Szymański ocenił w kontekście dyskusji nad ewentualną próbą wyjścia któregoś z państw członkowskich UE-27, że mechanizmy brexitu są dziś "stłumione", ale "są obecne w innych państwach członkowskich". "Ta sprawa nie jest całkowicie zamknięta" - stwierdził.W środę przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli opowiedział się za odroczeniem terminu wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej do 31 stycznia 2020 r.Ustawa o porozumieniu w sprawie wystąpienia z UE - nazwana w skrócie WAB - miała dać politycznym uzgodnieniom z UE w wynegocjowanej przez brytyjski rząd Borisa Johnsona umowie prawnie obowiązującą moc. Rząd przestawił liczący 110 stron projekt w poniedziałek wieczorem i chciał, aby prace nad nim odbyły się w ekspresowym tempie - Izba Gmin miała już w czwartek przeprowadzić ostatnie głosowanie i przesłać go do Izby Lordów. Takie tempo umożliwiłoby dotrzymanie złożonej przez Johnsona obietnicy wyjścia kraju z UE z końcem października.