Końskie: Podpisano umowy na rewitalizację centrum miasta

Ponad 30 milionów złotych ma kosztować rewitalizacja Końskich. Prace obejmą park miejski, rynek i dawną stolarnię przy pałacu Małachowskich.

Umowy na realizację prac podpisał we wtorek z wykonawcami Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich. "Dzięki tym inwestycjom chcemy sprawić, aby nasze miasto zyskało na urodzie i żeby mogło cieszyć się przywróconymi elementami z naszej przeszłości, które decydują o naszej tożsamości" - mówił Obratański.

Rewitalizacja ma objąć m.in. park miejski, w którym przebudowane zostaną alejki spacerowe, pojawi się nowe oświetlenie, punkt widokowy, altana, kapliczka neogotycka i brama północna. Pracom towarzyszyć ma wymiana i przebudowa sieci kablowych, teletechnicznych i kanalizacyjnych.

Zmieni się rynek miasta. Wykonana zostanie płyta o nawierzchni z kamienia naturalnego - granitu wraz z alejkami parkowymi, fontanną i oświetleniem. Projekt zakłada zachowanie kasztanowców rosnących po stronie kolegiaty św. Mikołaja.

Ponadto na potrzeby Muzeum Ziemi Koneckiej zaadaptowane będą budynki po byłej stolarni przy pałacu Małachowskich. W muzeum znajdą się sale wystawowe, szatnie, magazyny, pomieszczeniami biurowe.

"Zmieni się cały kompleks po wschodniej stronie Zespołu Parkowo-Pałacowego, więc nie tylko budynek stolarni, ale też budynki towarzyszące i teren, który temu towarzyszy a więc plac, który dziś nie wygląda okazale" - mówił burmistrz.

Oprócz tego zostanie przebudowany budynek Gimnazjum nr 2. Swoją siedzibę będzie tam miało Miejskie Centrum Kultury. W pomieszczeniach w piwnicy będzie zlokalizowane studio nagrań i pracownia fotograficzna. Na parterze zaplanowano salę kameralną, pracownię ceramiki, a także pokoje administracyjne. Na piętrach znajdą się m.in. pracownie teatralne, muzyczne, taneczne, sala prób, multimedialna i garderoby.

"Końskie zmienią się w wielki plac budowy. Na pewno będą się z tym wiązały utrudnienia i z góry za nie przepraszam. Nie da się takiego zakresu prac zrobić jednocześnie nie ingerując w żywą tkankę miasta. Spróbujemy zrobić to tak, by było to możliwie najbardziej krótkotrwałe" - dodał Obratański.

Prace rewitalizacyjne mają się zakończyć na początku 2023 r.