Końskie: Powstanie osiedle w ramach programu "Mieszkanie dla Rozwoju".

W Końskich powstanie osiedle mieszkaniowe w ramach rządowego programu „Mieszkanie dla Rozwoju”. Umowę w tej sprawie podpisał w piątek burmistrz miasta Krzysztof Obratański oraz Bartłomiej Druziński, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości.

"Mieszkanie dla Rozwoju" to program skierowany do młodych małżeństw i do osób, których nie stać jeszcze na mieszkanie lub nie posiadają zdolności kredytowej.

Inwestycja, planowana w Końskich zakłada powstanie czterech budynków wielorodzinnych, w których znajdzie się 80 mieszkań. Osiedle powstanie na działce o powierzchni około 1ha, położonej przy ul. Armii Krajowej.

"Jeden z budynków będzie dedykowany seniorom. Dzisiejsze porozumienie to początek drogi, na końcu tej drogi będą klucze do mieszkań" - powiedział Krzysztof Obratański, burmistrz Końskich.

Jak poinformował Bartłomiej Druziński, prezes Krajowego Zasobu Nieruchomości obecnie trwa przygotowanie dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę. Pierwsza łopata powinna zostać wbita na przełomie 2021/22 roku, a klucze do mieszkań lokatorzy otrzymają w drugiej połowie 2023 roku.

"Dobre warunki do życia, rozwój gospodarczy i praca to są priorytety rządu Premiera Mateusza Morawieckiego. Dzisiejsze spotkanie to przykład dobrej współpracy naszego rządu z samorządem terytorialnym. Musimy tworzyć doskonałe warunki działań dla przyszłych pokoleń" - podkreślił obecny podczas podpisania umowy Michał Cieślak, minister ds. rozwoju samorządu.

Rządowy Program Mieszkanie dla Rozwoju oferuje przystępne cenowo mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności mieszkania. Oznacza to, że najemca wraz z czynszem może spłacać dojście do własności.

Podobne inwestycje będą realizowane w Staszowie, Jędrzejowie, Przemyślu i Kaliszu.