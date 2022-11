Konsorcjum Rubau Polska i Poltores wybrane na wykonawcę S10 Toruń Zachód - Toruń Południe

Oddział GDDKiA w Bydgoszczy, po decyzji krajowej Izby Odwoławczej, unieważnił swoją wcześniejszą decyzję o wyborze wykonawcy projektu i budowy odcinka drogi ekspresowej S10 Toruń Zachód - Toruń Południe i wybrał ofertę konsorcjum Rubau Polska (lider) i Poltores (partner).

Zadanie dotyczy zaprojektowania i budowy odcinka drogi ekspresowej o długości 11,8 km między węzłami Toruń Zachód i Toruń Południe. W ramach inwestycji powstaną dwa nowe węzły: Toruń Podgórz i Toruń Czerniewice. Nowa trasa skróci i ułatwi dojazd do autostrady A1 dla kierowców jadących z Bydgoszczy, a także ułatwi dostęp do A1 kierowcom z Torunia.

Przetarg na projekt i budowę odcinka S10 Toruń Zachód - Toruń Południe został ogłoszony 16 lipca 2021 r., a oferty otwarto 13 września 2021 r. W postępowaniu złożono siedem ofert wartości od około 300 do około 377 mln zł. Oferty były oceniane według kryteriów ceny (60 proc.), okresu gwarancji jakości (30 proc.) i terminu realizacji kontraktu (10 proc.).

Pierwszy wykonawca wyłoniony w przetargu uchylił się od podpisania umowy. W związku z tym GDDKiA 22 września 2022 r. dokonała ponownego wyboru oferty - firmy Polaqua. Z odwołania do KIO skorzystało konsorcjum Rubau i Poltores. Na skutek wyroku KIO 31 października GDDKiA unieważniła czynności wyboru oferty firmy Polaqua oraz odrzucenia oferty konsorcjum Rubau i Poltores.

Wartość wybranej oferty to prawie 340 mln zł. Obecnie pozostali oferenci, podobnie jak przy poprzednim wyborze, mają 10 dni na złożenie ewentualnych odwołań. Jeżeli nie wpłyną one w tym terminie, dokumentacja przetargowa trafi do standardowej kontroli prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Po jej zakończeniu i przedstawieniu przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania robót, podpisana zostanie umowa.

To ostatni z czterech przetargów na S10 Bydgoszcz - Toruń długości 50 km. Pozostałe trzy postępowania zakończyły się podpisaniem umów.

Droga ekspresowa S10 stanowi jedno z głównych połączeń drogowych Polski i jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. W docelowym kształcie S10 połączy Szczecin, Piłę, Bydgoszcz, Toruń, Płock, kończąc się na Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej.

