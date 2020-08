Konsultacje projektu nowelizacji Kodeksu spółek handlowych jeszcze potrwają

Trwają konsultacje publiczne w sprawie nowelizacji Kodeksu spółek handlowych - przypomina na Twitterze Ministerstwo Aktywów Państwowych. Konsultacje projektu noweli, który wprowadza m.in. regulacje dotyczące prawa holdingowego, potrwają do 19 września 2020 r.

Jak wskazało ministerstwo, w przedstawionym do konsultacji projekcie zaproponowano wprowadzenie prawa grup spółek, zwanego również prawem holdingowym.

To rozwiązanie nieistniejące do tej pory w polskim systemie prawnym.

Dzięki proponowanym zmianom spółka dominująca będzie mogła wydawać pozostałym spółkom z grupy wiążące polecenia w celu realizacji wspólnej strategii.

"Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zgłaszania uwag i komentarzy" - czytamy we wpisie resortu.

W uzasadnieniu do projektu nowelizacji wskazano że, prawo holdingowe reguluje relacje prywatno-prawne pomiędzy spółką dominującą i jej spółkami zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy) spółki zależnej, jak również wyposażenie rad nadzorczych w narzędzia umożliwiające prowadzenie bardziej efektywnego nadzoru korporacyjnego, a także wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Dodano, że w pracach legislacyjnych nad Kodeksem spółek handlowych w 2000 roku przyjęto koncepcję ograniczonej (szczątkowej) regulacji prawa holdingowego, ograniczając się wówczas do przepisów odnoszących się do holdingów umownych, a więc takich, w których spółka dominująca i spółka zależna zawierają pomiędzy sobą umowę o zarządzanie spółką zależną przez spółkę dominującą lub umowę o odprowadzanie zysku spółki zależnej do spółki dominującej.

Regulacja ta nie uwzględniła natomiast unormowania kwestii prawnych dotyczących tzw. holdingów faktycznych, a więc spółek, pomiędzy którymi powstał stosunek dominacji i zależności. Jako że w polskiej praktyce gospodarczej dominują holdingi faktyczne, a holdingi umowne należą do rzadkości, stąd proponowana nowelizacja KSH - przez wprowadzenie nowego działu "Grupy spółek", który dotyczy zasadniczo holdingów faktycznych - czytamy.

W uzasadnieniu napisano też, że nowelizacja powinna regulować również klauzulę uznającą, że spółka dominująca i zależna kierują się nie tylko własnym interesem, lecz również interesem grupy spółek oraz uzasadnionymi interesami wspólników (akcjonariuszy) mniejszościowych i wierzycieli spółki zależnej.

Jak podał resort aktywów państwowych, zmiany legislacyjne obejmą ponadto szeroko rozumiane prawo handlowe. Proponowane przepisy zakładają m.in. precyzyjne określenie sposobu obliczania długości kadencji członków zarządów i rad nadzorczych. Wprowadzają także do polskiego ustawodawstwa zasadę Business Judgement Rule (zasada biznesowej oceny sytuacji) oraz określają podstawowe obowiązki członków organów. Kluczową kwestią opracowanej reformy jest sposób funkcjonowania rad nadzorczych.

W Ocenie Skutków Regulacji (OSR) czytamy że, chodzi o próbę zmiany sposobu myślenia o radzie nadzorczej - z pojmowania jej jako organu czysto kontrolnego, w kierunku organu będącego równoprawnym partnerem zarządu, mającym dostęp do informacji oraz do realnych instrumentów nadzoru. Według OSR jest to krok w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa spółek, jak i ich otoczenia.

Ministerstwo informuje, że konsultowane propozycje definiują również m.in. katalog informacji, które zarząd będzie zobowiązany regularnie przekazywać radzie nadzorczej. Ta z kolei zostanie wyposażona w możliwość samodzielnego (tzn. bez udziału zarządu) wyboru i zatrudnienia podmiotu zewnętrznego - tzw. doradcy rady nadzorczej - który posiada wiedzę i kwalifikacje niezbędne do zbadania określonych zagadnień dotyczących funkcjonowania spółki, w tym stanu jej majątku (w zakresie dopuszczonym przez wspólników).

"Rozwiązania, które przedstawiamy są efektem prac zespołów eksperckich, w których uczestniczyli nie tylko wybitni prawnicy, ale też przedstawiciele środowisk biznesowych. Konsultacje społeczne są tym czasem, w którym w nasze prace może włączyć się każda osoba zainteresowana projektem, przedstawiając swoją perspektywę czy pomysły, jak ulepszyć projekt" - podał MAP.

Konsultacje potrwają do 19 września 2020 roku.

Resort przypomniał, że obecny Kodeks spółek handlowych powstał w 2000 roku i przez minione dwie dekady nie był unowocześniany i reformowany w wielu obszarach. Polska gospodarka z kolei przeszła w tym czasie ogromną transformację, a dzięki nowelizacji ustawa zostanie dostosowana do obecnych realiów.