Konsultacje projektu rozporządzenia ws. przetargów na nieruchomości w gestii Wód Polskich

Do środy potrwają konsultacje publiczne projektu rozporządzenia prezesa Rady Ministrów, dotyczącego przetargów na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z utraty mocy obowiązywania poprzedniego. Zgodnie z ustawą Prawo wodne, to premier określa w drodze rozporządzenia sposób przeprowadzania przetargów na rozporządzanie określonymi nieruchomościami.

Są to nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa inne niż niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć związanych z energetyką wodną, transportem wodnym, wydobywaniem kamienia, żwiru, piasku i in., infrastrukturą transportową lub przesyłową, przemysłową, komunalną lub rolną, turystyką, sportem itp., infrastrukturą telekomunikacyjną, i inne, które - zgodnie z ustawą - oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

Projekt rozporządzenia określa wysokości wadium oraz terminy i formy jego wnoszenia i zwrotu, terminy ogłaszania przetargu oraz treść ogłoszenia o przetargu, powoływanie i działanie komisji przetargowej, postępowanie w przypadku zaskarżenia przetargu, itp.

Jak podkreśla się w uzasadnieniu, wydanie rozporządzenia jest niezbędne w celu umożliwienia przeprowadzania przetargów na rozporządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa będącymi we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.