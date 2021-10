Konsumpcja i inwestycje. Oto nowy gospodarczy plan dla Polski

Szczególnie istotne w polskiej gospodarce, odbudowującej się po pandemii koronawirusa, będą inwestycje, między innymi te dotyczące robotyzacji. Zapraszamy do obejrzenia całej relacji z sesji "Gospodarczy plan dla Polski", która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Potrzebny jest dialog branżowy - wskazywała Emilewicz. - My ciągniemy za języki poszczególne branże, by ich przedstawiciele powiedzieli, co należy zrobić. Dobrym przykładem z ostatniego czasu jest dialog z branżą offshore - zaznaczyła.Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Lux Medu, podkreśliła, że jedną z korzyści, jakie przyniosła pandemia, jest cyfryzacja. - Pandemia przyspieszyła proces cyfryzacji. Teleporady, e-recepty, jesteśmy na początku drogi. Bez cyfryzacji nie pójdziemy do przodu. W innych branżach będzie podobnie. Firmy, które dokonały zmiany cyfrowej, poradziły sobie - oceniła Anna Rulkiewicz.W sesji zatytułowanej "Gospodarczy plan dla Polski" uczestniczyli (kolejność alfabetyczna): Brunon Bartkiewicz, prezes zarządu ING Banku Śląskiego SA; Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju SA; Jadwiga Emilewicz, poseł, minister przedsiębiorczości i technologii oraz minister rozwoju (2018-2020), wiceprezes Rady Ministrów (2020); Zbigniew Jakubas, właściciel Grupy Kapitałowej Multico; Tadeusz Kościński, minister finansów, funduszy i polityki regionalnej; Anna Rulkiewicz, prezes zarządu Lux Med. Sp. z o.o., prezes zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej; Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, wykładowca Katedra Ekonomii Politycznej, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Moderatorem sesji był Jacek Ziarno, redaktor naczelny Magazynu Gospodarczego Nowy Przemysł.