Konsumpcja oraz eksport głównymi motorami wzrostu gospodarczego

W najbliższych dwóch latach głównymi motorami wzrostu polskiej gospodarki będą konsumpcja prywatna oraz publiczna, eksport i inwestycje publiczne - mówił minister finansów Tadeusz Kościński podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jeśli chcemy, żeby podatnicy w Polsce wydawali jak najwięcej pieniędzy, to nie możemy wyciągać im z kieszeni pieniędzy poprzez podatki - powiedział Tadeusz Kościński

Dlatego też ciągle powtarzam, że nie ma planu, żeby zwiększać podatki. Mamy też znaczne programy społeczne. Chcemy jak najwięcej pieniędzy wpompować do kieszeni potencjalnych konsumentów, żeby mogli te pieniądze wykorzystywać i wyciągać nas z tej recesji - dodał.

Kościński zwrócił też uwagę na konsumpcję publiczną. Jak tłumaczył, chodzi o pewne potrzebne wydatki, np. na wojsko, na policję.

Jak mówił w środę szef resortu finansów podczas panelu dot. handlu i geopolityki, "popsute" przez pandemię łańcuchy dostaw sprawią, że głównym motorem rozwoju naszej gospodarki przez następne dwa lata pewnie będzie musiała być konsumpcja prywatna. "Polska to jedna z największych gospodarek w Europie, więc możemy sobie pozwolić, że będziemy wykorzystywali ten motor" - powiedział.

💬 Realizacja wszystkich programów pomocowych nie byłaby możliwa, gdyby #finansepubliczne były w złym stanie. 🇵🇱 finanse publiczne są stabilne, a nasze obligacje cieszą się zaufaniem rynków - wicemin. Piotr #Patkowski podczas panelu "Finansowanie gospodarki" na @EECKatowice. pic.twitter.com/NVrWG8AN72 — Ministerstwo Finansów (@MF_GOV_PL) September 2, 2020

Mamy też znaczne programy społeczne jak 500 plus, 13 i w kolejnym roku 14 emerytura - to kolejny powód, dlaczego utrzymujemy te programy, chcemy jak najwięcej pieniędzy wpompować do kieszeni potencjalnych konsumentów, żeby mogli te pieniądze wykorzystywać i wyciągać nas z tej recesji

Tłumaczył, że ograniczenia tych wydatków powodowałyby, że mniej pieniędzy trafiłoby do podatników, co tylko hamowałoby naszą gospodarkę. Dodał, że trzeba natomiast analizować i zracjonalizować koszty, które nic nie wnoszą, żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy.

W ocenie ministra, do wzrostu polskiej gospodarki w najbliższym czasie mocno przyczynią się też inwestycje publiczne i eksport. "Kolejny motor, który będzie nas pchał do przodu to inwestycje publiczne, bo pobudzenie inwestycji prywatnych będzie bardzo trudne, dlatego tu jest rola dla państwa" - wskazał.

Kościński zapowiedział, że inwestycje publiczne będą się zwiększać 5 proc. rok do roku. Zaznaczył, że liczy, iż lokalne inwestycje przyczynią się do wzrostu liczby miejsc pracy i poprawy nastrojów. Jak podkreślił, recesja spowodowana jest dziś obawami, że będzie gorzej, w związku z tym mniej wydajemy.

Według szefa resortu finansów, trzecim motorem, który będzie rozwijał polską gospodarkę jest eksport. "Dlatego tak ważny jest dla nas wolny handel" - dodał.

Wskazał, też na aspekt protekcjonizmu. Jak mówił Kościński, protekcjonizm w nowych czasach, w których różne państwa chroniły swoje gospodarki, mógł być w krótkim terminie pożyteczny dla tych gospodarek, ale nie w średnim ani dłuższym terminie.

Do kwestii protekcjonizmu i wpływu na polskie inwestycje za granicą odniósł się również uczestniczący w dyskusji wiceprezes ds. inwestycyjnych PFR TFI Piotr Kuba, który zaznaczył, że w związku z Covidem ochrona rynków dotyczyła głównie ograniczeń sprzedaży środków medycznych. Jak ocenił, 90 proc. przedsiębiorców dostosowało się i dywersyfikuje swoje produkcje np. leków i sprzętu medycznego, wynosząc się częściowo z Chin.

Zwrócił też uwagę, że sama pandemia i bariery z tym związane nie wywarła wpływu na przejęcia zagranicznych podmiotów przez polskie firmy. "Obserwujemy pewien spadek apetytu polskich przedsiębiorstw na inwestycje zagraniczne, ale wynika to z obawy przed recesją i osłabienia potencjalnie bilansów, czyli kondycji polskich spółek, a nie samych barier" - wskazał.

Jak dodał, w tym roku dokonało się jedno przejęcie, do końca roku mogą sfinalizować się jeszcze dwa. Dla porównania w 2019 roku przy wsparciu z Funduszu Ekspansji Zagranicznej takich przejęć było 6 - podał Kuba.