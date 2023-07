Konto Mieszkaniowe, które obok Bezpiecznego Kredytu 2 proc., jest częścią nowego programu Pierwsze Mieszkanie, będzie można założyć w pierwszym banku już w lipcu. Konto pozwoli odkładać pieniądze na zakup mieszkania, a wszystko to z premią od państwa i bez podatku Belki.

1 lipca startuje nowy rządowy program Pierwsze Mieszkanie, którego częścią - obok Bezpiecznego Kredyt 2 proc. - jest specjalne konto mieszkaniowe.

Konto Mieszkaniowe i Bezpieczny Kredyt 2 proc. pojawią się w ofercie pierwszych banków już w lipcu.

Odsetki od oszczędności odłożonych na Koncie Mieszkaniowym będą zwolnione z podatku Belki i co roku powiększane o premię od państwa.

1 lipca wchodzi w życie ustawa o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT). Tym samym tego dnia startuje nowy rządowy program Pierwsze Mieszkanie, którego częścią - obok Bezpiecznego Kredytu 2 proc. - jest specjalne Konto Mieszkaniowe. Nowe produkty będą dostępne w ofercie pierwszych banków już w lipcu.

Jak będzie oprocentowane Konto Mieszkaniowe?

Jak sama nazwa konta wskazuje celem jego założenia ma być odkładanie pieniędzy na zakup mieszkania. Pomóc w tym mają "bonusy" dodane do konta, a mianowicie premia mieszkaniowa od państwa oraz zwolnienie odsetek od oszczędzanych środków z tzw. podatku Belki. Do tego dochodzi również bankowe oprocentowanie, które nie będzie mogło być niższe niż 75 proc. oprocentowania innych kont oszczędnościowych oferowanych w danym banku. Jeśli zaś bank nie ma w swojej ofercie tego typu produktów, a wprowadzi Konto Mieszkaniowe, to odsetki będą obliczane na podstawie zmiennej stopy procentowej nie niższej niż 50 proc. wskaźnika WIRON.

- W przypadku tego konta mamy trzy źródła dodatkowych dochodów. Mamy odsetki od banku, premię mieszkaniową od państwa i zwolnienie z podatku od odsetek. Są to więc trzy korzyści - wylicza w rozmowie z WNP.PL Jarosław Sadowski, ekspert rynku finansowego, główny analityk Expander Advisors.

Jak zwraca uwagę, oprocentowanie Konta Mieszkaniowego, będzie mogło się różnić w zależności od banku, dlatego przed jego założeniem, warto porównać oferty w różnych instytucjach. Jeśli okaże się, że inny bank oferuje lepsze warunki, będzie można nieodpłatnie po roku przenieść Konto Mieszkaniowe.

W których bankach będzie można założyć Konto Mieszkaniowe?

Nowy produkt będzie dostępny w tych instytucjach, które podpiszą umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Póki co wprowadzenie Konta Mieszkaniowego do oferty od 10 lipca zadeklarował Bank Pekao; w PKO BP zostanie ono wprowadzone do grudnia.

Ile wyniesie premia mieszkaniowa?

Oferty nowego konta pomiędzy bankami będą różniły się tylko oprocentowaniem. Premia od państwa, która będzie co roku doliczana do środków odłożonych na koncie, będzie identyczna niezależnie od banku, który prowadzić będzie konto. Jej wysokość będzie wyliczana w określony w ustawie sposób.

- Ma być to wyższy z dwóch wskaźników: albo wskaźnik inflacji, albo wskaźnik wzrostu cen mieszkań (wskaźnik zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego - przyp. red.). Pod uwagę będzie brany wyższy z nich, więc ta stawka powinna być atrakcyjna - mówi Sadowski.

Kto może założyć Konto Mieszkaniowe?

Jednak na taką premię od państwa nie może liczyć każdy, żeby móc założyć Konto Mieszkaniowe, trzeba spełniać bowiem szereg warunków zapisanych w ustawie.

Pierwszym z nich jest wiek posiadacza konta, który w dniu zawarcia umowy nie może mieć mniej niż 13 lat i nie więcej niż 45 lat.

Jak informuje resort rozwoju, Konto Mieszkaniowe będą mogły otworzyć w banku tylko osoby, które nie mają i nie miały mieszkania, domu jednorodzinnego lub spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Choć tu ustawa przewiduje pewne wyjątki, dla osób posiadających prawo do mieszkania odziedziczonego już po założeniu Konta Mieszkaniowego, dla takich, które przed rozpoczęciem oszczędzania odziedziczyły nie więcej niż połowę udziału w mieszkaniu albo domu jednorodzinnym, lub posiadają dom czy mieszkanie, które zostało wyłączone z użytkowania w związku z katastrofą budowlaną lub na skutek działania żywiołów co najmniej 12 miesięcy przed rozpoczęciem oszczędzania.

W ten sposób oszczędzać na mieszkanie będą mogły także osoby, które w jednym posiadanym lokalu mieszkają z co najmniej dwójką własnych lub przysposobionych dzieci. Ale tu z kolei ustawa stawia warunki, jakie spełniać musi takie mieszkanie, nie może być ono bowiem większe niż 50 m2 w przypadku 2 dzieci, 75m2 w przypadku 3 dzieci i 90 m2 w przypadku 4 dzieci. W przypadku 5 lub większej liczby dzieci nie ma ograniczeń co do powierzchni takiego lokalu.

Ile trzeba będzie wpłacać na Konto Mieszkaniowe?

Kolejne obostrzenia związane z Kontem Mieszkaniowym dotyczą odkładanych na nim środków. Co miesiąc musi to być nie mniej niż 500 zł i nie więcej niż 2 tys. zł. Możliwe są wpłaty w różnej wysokości co miesiąc.

Państwo do odłożonych środków dołoży co roku wspomnianą już premię, ale tylko pod warunkiem, że posiadacz Konta Mieszkaniowego będzie wpłacał na nie minimum 500 zł przez co najmniej 11 miesięcy w roku. Jeśli właściciel konta nie wpłaci na nie co najmniej 500 zł przez 2 miesiące w roku lub więcej, premii od państwa już nie dostanie.

W ten sposób środki oszczędzać będzie trzeba nie krócej niż przez 3 lata i nie dłużej niż 10 lat.

- Do 10 lat maksymalnie można dokonywać wpłat, później można jeszcze trzymać te pieniądze na specjalnej lokacie, ale kluczowe jest to, jak wydamy te pieniądze. Jeżeli wydamy je na zakup mieszkania, jako wkład własny na zakup mieszkania czy też budowę domu, to wtedy zachowujemy prawo do premii i do tego, żeby nie został naliczony podatek od uzyskanych odsetek - mówi Sadowski.

Na co można wydać pieniądze odłożone na Koncie Mieszkaniowym?

Jak wylicza MRiT, odłożone na Koncie Mieszkaniowym pieniądze - aby nie stracić prawa do premii i zachować zwolnienie z podatku Belki - trzeba będzie przeznaczyć na zakup pierwszego mieszkania, w tym zakup lub budowę domu jednorodzinnego, sfinansowanie części kosztów inwestycji prowadzonej w ramach kooperatywy mieszkaniowej lub ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, partycypację w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej (SIM) lub Towarzystwie Budownictwa Społecznego (TBS), nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części w celu budowy na niej domu jednorodzinnego.

Kiedy Konto Mieszkaniowe przekształci się w lokatę?

W przypadku zakończenia oszczędzania, Konto Mieszkaniowe zostanie zamienione w lokatę, która będzie prowadzona maksymalnie przez 5 lat, tyle więc będzie czasu, aby wydać we wskazany sposób zgromadzone tam środki.

Jeśli posiadacz konta zakończy oszczędzanie przed 25. rokiem życia, na wydanie pieniędzy będzie miał czas do ukończenia 30. roku życia (w tym przypadku może to być więc dłużej niż 5 lat).

Ile można zyskać na Koncie Mieszkaniowym?

Według przykładowych wyliczeń zaprezentowanych przez MRiT posiadacz konta, który będzie regularnie odkładał na nie 1 tys. zł miesięcznie, czyli w ciągu roku odłoży 12 tys. zł, otrzyma premię od państwa w wysokości 624 zł. Przy założeniu, że inflacja w tym roku wyniesie 9,6 proc. (według danych Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2023 roku wskaźnik te wyniósł 11,5 proc.). W kolejnym roku, przy takich samych oszczędnościach na poziomie 1 tys. tys. zł miesięcznie i przy takiej samej inflacji, kapitał wyniesie już 24 tys. zł, a premia mieszkaniowa powiększy się o 1776 zł i wyniesie 2400 zł. W kolejnym roku, przy takich samych wpłatach i inflacji, kapitał wyniesie 36 tys. zł, a premia mieszkaniowa wzrośnie do 5328 zł. Co ważne, premia mieszkaniowa będzie zwolniona z PIT.

Do tego dojdzie jeszcze oczywiście oprocentowanie w wysokości oferowanej przez bank prowadzący Konto Mieszkaniowe.

Czy opłaca się w ten sposób oszczędzać na mieszkanie?

Cechy Konta Mieszkaniowego sprawiają, że produkt ten będzie zdecydowanie bardziej atrakcyjny od innych dostępnych obecnie na rynku możliwości oszczędzania na mieszkanie, uważa Sadowski.

- Mamy tu korzyść podatkową taką samą jak np. w przypadku IKE (Indywidualne Konto Emerytalne - przyp. red.), czyli brak podatku (Belki - przyp. red.), ale przy IKE nie mamy żadnych dodatkowych bonusów, a tu mamy jeszcze tę premię, która może też być na atrakcyjnym poziomie - mówi Sadowski. - W ramach IKE musielibyśmy też oszczędzać w ten sposób do 60. roku życia, żeby zachować prawo do braku podatku, a tu już po kilku latach możemy skorzystać z tych pieniędzy - dodaje.

Konto Mieszkaniowe, jego zdaniem, będzie również atrakcyjnym sposobem oszczędzania w porównaniu np. z trzymaniem środków na lokacie bankowej.

- W połączeniu z tym, że dostajemy standardowe oprocentowanie konta, to te dwie dodatkowe korzyści: brak podatku i premia, powodują, że będzie to dużo bardziej opłacalne niż trzymanie pieniędzy czy to na lokacie bankowej, czy obligacjach skarbowych - uważa Sadowski.

Kiedy będzie można stracić premię mieszkaniową?

Wskazuje również na założenia programu, które mogą spowodować, że Konto Mieszkaniowe nie będzie jednak cieszyć się dużą popularnością wśród młodych ludzi, do których jest skierowane.

- Pytanie, czy młodzi ludzie, którzy mają na ogół problem, żeby zebrać wkład własny na mieszkanie, będą mieli odpowiednią sumę, żeby w ten sposób oszczędzać. 500 zł to niby nie dużo, ale jeżeli ktoś musi jednocześnie płacić za wynajem mieszkania i odkładać pieniądze na wkład własny, to jest to niezwykle trudne - zauważa Sadowski.

Jak dodaje, łatwiej będzie odłożyć w ten sposób wymaganą kwotę, osobom, które mieszkają jeszcze z rodzicami lub rodzicom małoletnich, w imieniu których takie konto może też być prowadzone.

Ekspert zwraca również uwagę, że premię od państwa będzie można łatwo stracić.

- Wystarczy, że coś się zdarzy, jakaś awaria, bardzo łatwo będzie przerwać te wpłaty, a mamy tylko możliwość jednego miesiąca w roku nie dokonywać wpłat, aby nie stracić premii, więc te wymogi może być trudno spełnić - podsumowuje Sadowski.