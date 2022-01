Konto w banku trzeba chronić. Złodzieje są coraz sprytniejsi

Poziom zaawansowania technologicznego systemów bankowych jest dzisiaj tak wysoki, że jego przełamanie w sposób tradycyjny jest wyjątkowo trudne. Dlatego cyberprzestępcy koncentrują się na najsłabszym ogniwie łańcucha bezpieczeństwa, czyli klientach banków.

Czytaj też: Złoto osiągnie poziom 3000 dolarów



Mateusz Solak, członek zarządu Getin Noble Banku, podziela pogląd, że to właśnie klienci banków są dzisiaj szczególnie narażeni na ataki.



Jego zdaniem aktualnie poziom zaawansowania technologicznego systemów bankowych jest tak wysoki , że jego przełamanie w sposób tradycyjny jest ekstremalnie trudne. Dlatego cyberprzestępcy za cel obrali sobie najsłabsze ogniwo łańcucha bezpieczeństwa, jakim są użytkownicy.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wielkie cyberzagrożenie

Obroną sztuczna inteligencja

Ważne budżet i kadry

- Od pewnego czasu obserwujemy na rynku niepokojący trend związany właśnie z atakami na osoby prywatne, które pod wpływem skutecznych socjotechnik i manipulacji udostępniają cyberprzestępcom hasła, loginy, a nawet urządzenia mobilne. Niejednokrotnie osoby pokrzywdzone osobiście autoryzują operacje zlecane przez cyberprzestępców, co czyni ten proceder wyjątkowo trudnym do zwalczania z perspektywy sektora bankowego – uważa Mateusz Solak.Dlatego w ostatnim czasie banki zintensyfikowały działania, których celem jest bieżąca edukacja klientów w zakresie cyberbezpieczeństwa. - Naszym celem jest uwrażliwienie klientów na sygnały, które mogą świadczyć o tym, że zainteresowali się nimi cyberprzestępcy. Edukacja jest obecnie jednym z najskuteczniejszych narzędzi, które pomogą wzmocnić wspólne bezpieczeństwo w cyfrowym świecie – dodaje członek zarządu Getin Noble Banku.Prezes SGB-Banku Mirosław Skiba wyjaśnia, że specjaliści banku codziennie obsługują kilka tysięcy zdarzeń w sferze cyberbezpieczeństwa. Zespół ekspertów w przeciętnym banku może nie być w stanie poradzić sobie z taką ilością zagrożeń.- Dlatego niektóre z tych zagrożeń w naturalny sposób mogą pozostać niezauważone i spowodować poważne incydenty cyberbezpieczeństwa. Rośnie więc rola silnego wsparcia ze strony inteligentnych rozwiązań i zaawansowanych technologii, takich jak AI, aby skutecznie działać i chronić banki oraz ich klientów przed cyberatakami – uważa Mirosław Skiba.Leszek Skiba, prezes Banku Pekao, wskazuje, że najbliższe lata to perspektywa kontynuacji rozpędzonej - pandemia okazała się tu dodatkowym, silnym motorem do przyspieszenia - transformacji cyfrowej banków, w kierunku nowoczesnego, cyfrowego modelu obsługi klienta oraz digitalizacji i robotyzacji operacji. Nakłady na te działania w części finansowane są realizowanymi przez sektor restrukturyzacjami i optymalizacją kosztową.Restrukturyzacja sieci sprzedaży (placówek), przy rosnącej roli kanałów zdalnych i automatyzacji procesów poprawiać będzie efektywność kosztową sektora, mierzoną wskaźnikiem C/I (Koszty/Dochody), jednocześnie mocno wspieraną oczekiwanym ożywieniem po stronie dochodowej (odsetki i prowizje).Czytaj też: Rok 2022 może być udany dla funduszy dłużnych Prezes Banku Pekao dodaje, że w strategii banku przyspieszona cyfryzacja jest drogą zarówno do poprawy efektywności, jak i wzrostu.- Wyzwaniem dla banków pozostają nakłady na infrastrukturę IT i nowe technologie w celu nie tylko utrzymania konkurencyjności, a więc otwierania nowych możliwości obsługowych dla klientów czy podnoszenia efektywności operacji bankowych, ale również zwiększenia odporności na zagrożenia w cyberprzestrzeni, ponieważ cyfryzacja relacji klientów z bankami w sposób oczywisty powoduje, że przestępczość przenosi się do sieci. Według BCG, banki i instytucje finansowe są 300 razy bardziej narażone na cyberataki niż inne firmy.Michał Gajewski, CEO Santander Bank Polska, zwraca uwagę, że sektor bankowy jako kluczowy element ekosystemu gospodarczego w sposób szczególny traktuje kwestie cyberbezpieczeństwa swoich systemów, aby klienci mogli czuć się całkowicie bezpiecznie i mieli pewność, że ich środki nie są zagrożone. - Tu standardem jest stała współpraca, ponad konkurencją, dla bezpieczeństwa całego systemu bankowego i gospodarki – podkreśla Michał Gajewski.Jak uważa Wojciech Hann, nie można wykluczyć, że w bieżacym roku utrzyma się trend oszustw, których ofiarą padać będą klienci, a nie infrastruktura instytucji bankowej. Dzięki większej dostępności złośliwego oprogramowania zwiększy się również częstotliwość ataków z jego udziałem.- Na zwiększenie liczby ataków oraz ich zasięgu będzie miała wpływ automatyzacja procesów dokonywana przez przestępców, poprzez użycie np. voicebotów nawiązujących kontakt telefoniczny z potencjalną ofiarą, czy też prowadzone przez cyberprzestępców akcje socjotechniczne, choćby „na pracownika banku" oraz „na doradcę finansowego" – analizuje prezes BOŚ. - W tym kontekście konieczne jest dalsze prowadzenie przez sektor finansowy działań edukacyjnych przeprowadzanych w wielu kanałach, nie tylko elektronicznych, aby uświadamiać klientom występujące zagrożenie – dodaje.Mirosław Skiba dodaje, że banki muszą się przygotować na stawienie czoła nieznanym wyzwaniom z wykorzystaniem szybkich i predykcyjnych mechanizmów obronnych. Zatrzymywanie cyberzagrożeń musi być wspierane sztuczną inteligencją.- Cyberzagrożenia z każdym dniem stają się coraz bardziej złożone i każdego dnia tworzony jest nowy strumień złośliwego oprogramowania. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji i rozwoju narzędzi opartych na deep learning, będziemy w stanie wykrywać głęboko ukryte, złośliwe oprogramowanie, które przeoczyłyby standardowe metody analizy danych – mówi prezes SGB-Banku.W jego opinii sztuczna inteligencja zapewni nam także lepsze zarządzanie podatnościami, które jest kluczem do zabezpieczenia sieci. - Pomoże ocenić systemy szybciej niż personel ds. cyberbezpieczeństwa, zwiększając w ten sposób możliwości identyfikowania i rozwiązywania problemów. Zidentyfikuje słabe punkty w systemach komputerowych i sieciach biznesowych oraz pomoże skoncentrować się na ważnych zadaniach związanych z cyberbezpieczeństwem – analizuje prezes Skiba i zwraca uwagę, że atakujący często zmieniają taktykę. Jednak najlepsze praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa pozostają takie same każdego dnia.- Sztuczna inteligencja, naśladując najlepsze cechy ludzkie i pomijając nasze słabości, będzie dbała o powtarzające się procesy bezpieczeństwa. Pomoże regularnie sprawdzać podstawowe zagrożenia i zapobiegać im. Będzie na bieżąco analizować sieć, aby sprawdzać, czy istnieją luki w zabezpieczeniach, które mogłyby prowadzić do incydentów naruszenia bezpieczeństwa danych – dodaje Mirosław Skiba.Prezes SGB-Banku podkreśla, że wspomniane wcześniej nowoczesne rozwiązania cyberbezpieczeństwa wymagają odpowiedniego budżetu. Koszty ochrony przed atakami muszą znaleźć się w budżecie każdego projektu biznesowego. Obszar cyberbezpieczeństwa musi być zatem bezwzględnie uwzględniony w budżecie operacyjnym każdego banku i musi być fundamentem strategii biznesowej.- Postrzeganie bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych, jako integralnego elementu wspierania i ochrony działalności banku, wymaga zaangażowania managementu. Projekty z zakresu cyberbezpieczeństwa nie mogą być traktowane jako jednorazowe inicjatywy, muszą być strategiczne i powiązane z wynikami biznesowymi. Muszą też pomagać w tworzeniu silnej, podstawowej warstwy bezpieczeństwa, na której można budować bezpieczne usługi biznesowe dla klientów – wskazuje Mirosław Skiba.Co jego zdaniem najważniejsze, budowane rozwiązania powinny ułatwiać integrację narzędzi i aplikacji, kładąc podwaliny pod wykorzystanie sztucznej inteligencji i automatyzacji, aby wspierać wyzwania kadrowe związane z cyberbezpieczeństwem.- Bez wątpienia też stoimy przed wyzwaniem, jeśli chodzi o konkurowanie w poszukiwaniu talentów w zakresie cyberbezpieczeństwa. Żadna technologia nie rozwiąże wszystkich wyzwań, dlatego musimy zatrudniać wykwalifikowanych pracowników, rozwijać ich talenty i angażować wyspecjalizowane podmioty do współpracy. To są znaczne koszty, a liczba dostępnych specjalistów jest ograniczona i nie adresuje w pełni wszystkich potrzeb – podsumowuje Mirosław Skiba.- Pandemia znacząco przyspieszyła transformację cyfrową świata i usług finansowych. Niestety zmiany infrastrukturalne, w dziedzinie bezpieczeństwa i świadomości klientów następują wolniej. To spowodowało aktywizację cyberprzestępców. Rok 2022 będzie na pewno poświęcony na poprawę sprawności systemów zabezpieczeń i intensywną edukację klientów - wskazuje Piotr Kwiatkowski, prezes Credit Agricole Bank Polska.Adrian Sejdak, zastępca dyrektora generalnego Raiffeisen Bank International AG oddział w Polsce, jest zdania, że systemy bankowe są i będą dobrze zabezpieczone, co pokazała chociażby sytuacja związana z pandemią. - Oczywiście tak jak wiele innych branż jesteśmy pod presją nowych zagrożeń, ale mamy dobre doświadczenia w ich rozwiązywaniu z przeszłości. Dlatego nie będzie to materialne ryzyko dla sektora w 2022 roku – uważa Adrian Sejdak.Mateusz Solak zauważa, że cyberbezpieczeństwo było priorytetem banku na długo przed pandemią, co pozwoliło mu skutecznie chronić klientów przed zjawiskami, których intensyfikację możemy obserwować w ostatnim czasie. Jest to swoistego rodzaju wyścig, w którym banki muszą być zawsze o krok przed przestępcami.